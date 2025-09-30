TVK नेता के खिलाफ मामला दर्ज, युवाओं को विद्रोह के लिए भड़काने का लगा आरोप

विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के नेता आधव अर्जुन के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मामला दर्ज किया गया है। TVK नेता पर युवाओं को वर्तमान सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाने का आरोप लगा। आधव अर्जुन के पोस्ट का स्क्रीनशॉट काफी वायरल हुआ, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया।