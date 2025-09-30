Patrika LogoSwitch to English

TVK नेता के खिलाफ मामला दर्ज, युवाओं को विद्रोह के लिए भड़काने का लगा आरोप

TVK नेता ने पोस्ट में लिखा- युवाओं के नेतृत्व वाली क्रांति ही एकमात्र समाधान है। 'जेन ज़ेड' ने श्रीलंका और नेपाल में सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। यहां भी युवा क्रांति का नेतृत्व करेंगे। 

less than 1 minute read

भारत

image

Ashib Khan

Sep 30, 2025

विजय की पार्टी के नेता पर पुलिस ने मामला दर्ज किया (Photo-IANS)

विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के नेता आधव अर्जुन के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मामला दर्ज किया गया है। TVK नेता पर युवाओं को वर्तमान सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाने का आरोप लगा। आधव अर्जुन के पोस्ट का स्क्रीनशॉट काफी वायरल हुआ, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया।

इन धाराओं में दर्ज किया मुकदमा

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, उत्तर क्षेत्र साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में अर्जुन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 47/2025, धारा 192, 196(1)(बी), 197(1)(डी), 353(1)(बी) और 353(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

‘क्रांति का नेतृत्व करेंगे युवा’

TVK नेता ने पोस्ट में लिखा- युवाओं के नेतृत्व वाली क्रांति ही एकमात्र समाधान है। 'जेन ज़ेड' ने श्रीलंका और नेपाल में सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। यहां भी युवा क्रांति का नेतृत्व करेंगे। 

पुलिस पर लगाया ये बड़ा आरोप

उन्होंने आगे कहा- यह क्रांति सरकार बदलने का कारण बनेगी। एक दुष्ट शासक के अधीन कानून भी दुष्ट हो जाते हैं। वहीं पोस्ट में तमिलनाडु पुलिस पर सिर्फ़ सड़क पर चलने के लिए नागरिकों पर हमला करने और सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उन्हें गिरफ़्तार करने का भी आरोप लगाया है।

DMK ने किया पलटवार

TVK नेता की पोस्ट को लेकर DMK ने पलटवार किया है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने पोस्ट को गैरजिम्मेदाराना बताया और चेतावनी दी कि इस तरह के बयान हिंसा भड़का सकते हैं।

TVK ने झाड़ा पल्ला

वहीं अर्जुन के पोस्ट पर पार्टी टीवीके ने पल्ला झाड़ लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने कहा- ये बयान अर्जुन के निजी विचार थे और पार्टी या उसके नेता द्वारा समर्थित नहीं थे। पार्टी और विजय कभी भी लोगों को या हिंसा को नहीं भड़काएंगे।

राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Sept 2025 10:04 pm

Published on:

30 Sept 2025 09:56 pm

Hindi News / National News / TVK नेता के खिलाफ मामला दर्ज, युवाओं को विद्रोह के लिए भड़काने का लगा आरोप

