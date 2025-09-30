‘मेरे साथ कुछ भी करो लेकिन…’, TVK प्रमुख विजय ने सीएम स्टालिन से कही ये बड़ी बात

Karur Stampede: तमिलनाडु के करूर में शनिवार को एक्टर से राजनेता बने विजय की रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे। वहीं भगदड़ के बाद विजय का पहला बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने हादसे पर दुख जताते हुए वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया फिर भी हमारे खिलाफ एफआईआर हुई। साथ ही उन्होंने TVK समर्थकों पर कार्रवाई नहीं करने की मांग की है।