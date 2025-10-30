Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

कांग्रेस नेता पर देशद्रोह का केस होगा दर्ज! सीएम हिमंता बिस्वा ने दिए आदेश, जानें मामला

सीएम हिमंता बिस्वा ने कहा- बांग्लादेश के राष्ट्रगान के साथ कांग्रेस की बैठक शुरू हुई। असम में इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

गुवाहाटी

image

Ashib Khan

Oct 30, 2025

कांग्रेस नेता पर दर्ज होगा मामला (Photo-X)

असम के श्रीभूमि जिले में कांग्रेस के कार्यक्रम में बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, पार्टी के स्थनीय नेता बिधु भूषण दास ने भाषण की शुरुआत इसी से की थी। कांग्रेस नेता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। वहीं सीएम हिमंता बिस्वा ने पुलिस से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 

क्या बोले सीएम 

मामले में सीएम हिमंता बिस्वा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा- बांग्लादेश के राष्ट्रगान के साथ कांग्रेस की बैठक शुरू हुई। असम में इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम ने कहा कि उन्होंने असम पुलिस को श्रीभूमि ज़िले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। 

पुलिस द्वारा की जाएगी कार्रवाई

सीएम ने आगे कहा कि इस मामले में हम एफआईआर दर्ज करेंगे और पुलिस कानून की उचित धाराओं के तहत कार्रवाई करेगी। वहीं इस मामले में बीजेपी ने कहा कि बांग्लादेश के प्रति आसक्त कांग्रेस ने असम में गर्व से बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया।

बीजेपी ने कहा कि यदि इसके बाद भी कोई व्यक्ति इस एजेंडे को नहीं देख पाता है, तो या तो वह अंधा है, या फिर इसमें शामिल है, या दोनों ही हैं।

वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इंडिया गठबंधन की एक ही पहचान- जुबान पर संविधान पर मन में वोटबैंक की दुकान और इसके बहुत सारे प्रमाण मिल चुके है। जो लोग कल तक कहते थे कि पाकिस्तान तू मेरा भाईजान, आज वही कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश की कद्रदान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार कितने वर्षों से बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

कांग्रेस ने BJP पर पलटवार किया

वहीं मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि यह टैगोर द्वारा रचित एक गीत है – जो बंगाली संस्कृति की भावनाओं को व्यक्त करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने हमेशा बंगाली भाषा, बंगाली संस्कृति और बंगाल के लोगों का अपमान किया है।

गोगोई ने कहा, "उनके आईटी सेल ने पहले भी बंगाल के लोगों का अपमान किया है। उन्होंने अपनी अज्ञानता दिखाई है। उन्होंने दिखाया है कि वे रवींद्रनाथ टैगोर के इतिहास और उनके दर्शन को नहीं जानते।"

image

Updated on:

30 Oct 2025 09:57 pm

Published on:

30 Oct 2025 09:56 pm

Hindi News / National News / कांग्रेस नेता पर देशद्रोह का केस होगा दर्ज! सीएम हिमंता बिस्वा ने दिए आदेश, जानें मामला

