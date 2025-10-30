कांग्रेस नेता पर देशद्रोह का केस होगा दर्ज! सीएम हिमंता बिस्वा ने दिए आदेश, जानें मामला

वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इंडिया गठबंधन की एक ही पहचान- जुबान पर संविधान पर मन में वोटबैंक की दुकान और इसके बहुत सारे प्रमाण मिल चुके है। जो लोग कल तक कहते थे कि पाकिस्तान तू मेरा भाईजान, आज वही कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश की कद्रदान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार कितने वर्षों से बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।