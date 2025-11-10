Patrika LogoSwitch to English

वोटिंग से एक दिन पहले तेज प्रताप यादव ने की बड़ी भविष्यवाणी, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी पार्टी

Bihar Assembly Election 2025: दूसरे चरण के मतदान से पहले जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा- करीब 10-15 सीटों पर उनकी पार्टी जीत दर्ज करेगी।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 10, 2025

तेज प्रताप यादव ने की बड़ी भविष्यवाणी

तेज प्रताप यादव ने की बड़ी भविष्यवाणी ( Photo-ANI)

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने दूसरे चरण के वोटिंग से पहले बड़ी भविष्यवाणी की है। वहीं राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप ने दावा करते हुए कहा, “ जनशक्ति जनता दल इस बार 10-15 सीटों पर जीत दर्ज कर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ला देगी।” तेज प्रताप के इस बयान ने प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। 

राहुल के बयान पर क्या बोले

बता दें कि महुआ सीट से प्रत्याशी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी और SIR के बयानों से कोई फायदा नहीं है। जनता सब जानती है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की बातें हवा नहीं बदलती है। 

किसकी बनेगी सरकार

इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि महुआ विधानसभा सीट से उनकी जीत हो रही है। वहीं इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि ‘किसकी सरकार बन रही है’ इस पर जनशक्ति जनता दल के नेता ने कहा कि वह अंतर्यामी नहीं है। परिणाम आने दीजिए। 14 तारीख को सब स्पष्ट हो जाएगा। 

तेज प्रताप को मिली Y+ सुरक्षा

जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल, हाल ही में लगातार दो दिन बीजेपी सांसद रवि किशन से उनकी मुलाकात हुई थी। वहीं गृह मंत्रालय ने उन्हें को Y+ सुरक्षा दी है। 

सुरक्षा को लेकर जताई थी चिंता

बता दें कि तेज प्रताप यादव ने दुलारचंद यादव की हत्या के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाएं हमें डरा रही हैं। 

सुरक्षा मिलने के बाद क्या बोले तेज प्रताप

गृह मंत्रालय से Y+ सुरक्षा मिलने के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा, “उनकी जान को खतरा है। मेरे दुश्मन मुझे मरवा सकते हैं। अब तो हर कोई दुश्मन ही नजर आता है। 

दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी

