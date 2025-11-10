वोटिंग से एक दिन पहले तेज प्रताप यादव ने की बड़ी भविष्यवाणी, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी पार्टी

तेज प्रताप यादव ने की बड़ी भविष्यवाणी ( Photo-ANI)
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने दूसरे चरण के वोटिंग से पहले बड़ी भविष्यवाणी की है। वहीं राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप ने दावा करते हुए कहा, “ जनशक्ति जनता दल इस बार 10-15 सीटों पर जीत दर्ज कर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ला देगी।” तेज प्रताप के इस बयान ने प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है।
बता दें कि महुआ सीट से प्रत्याशी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी और SIR के बयानों से कोई फायदा नहीं है। जनता सब जानती है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की बातें हवा नहीं बदलती है।
इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि महुआ विधानसभा सीट से उनकी जीत हो रही है। वहीं इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि ‘किसकी सरकार बन रही है’ इस पर जनशक्ति जनता दल के नेता ने कहा कि वह अंतर्यामी नहीं है। परिणाम आने दीजिए। 14 तारीख को सब स्पष्ट हो जाएगा।
जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल, हाल ही में लगातार दो दिन बीजेपी सांसद रवि किशन से उनकी मुलाकात हुई थी। वहीं गृह मंत्रालय ने उन्हें को Y+ सुरक्षा दी है।
बता दें कि तेज प्रताप यादव ने दुलारचंद यादव की हत्या के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाएं हमें डरा रही हैं।
गृह मंत्रालय से Y+ सुरक्षा मिलने के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा, “उनकी जान को खतरा है। मेरे दुश्मन मुझे मरवा सकते हैं। अब तो हर कोई दुश्मन ही नजर आता है।
