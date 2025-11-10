वोटिंग से एक दिन पहले तेज प्रताप यादव ने की बड़ी भविष्यवाणी, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी पार्टी

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने दूसरे चरण के वोटिंग से पहले बड़ी भविष्यवाणी की है। वहीं राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप ने दावा करते हुए कहा, “ जनशक्ति जनता दल इस बार 10-15 सीटों पर जीत दर्ज कर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ला देगी।” तेज प्रताप के इस बयान ने प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है।