राष्ट्रपति भवन के गेट के पास भभकी आग, आनन-फानन में दमकल की पांच गाड़ियां पहुंचीं

घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है, जब राष्ट्रपति भवन के उत्तर-पश्चिमी गेट के पास स्थित एक पुरानी सरकारी इमारत के निचले हिस्से में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग तेजी से फैल गई और ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गई, जिससे इमारत से काला धुआं निकलने लगा। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की टीमें तुरंत हरकत में आ गईं। आसपास के ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया गया और राहगीरों को सुरक्षित दूरी पर हटाया गया।