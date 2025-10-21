Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रपति भवन के गेट के पास भभकी आग, आनन-फानन में दमकल की पांच गाड़ियां पहुंचीं

राजधानी दिल्ली में आज दोपहर राष्ट्रपति भवन के मुख्य गेट के निकट एक इमारत में अचानक भीषण आग लग गई।

less than 1 minute read

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Oct 21, 2025

राष्ट्रपति भवन के पास लगी आग (X)

राजधानी दिल्ली में आज दोपहर राष्ट्रपति भवन के मुख्य गेट के निकट एक इमारत में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के क्षेत्र में धुएं का गुबार छा गया, जिससे सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय लोग सतर्क हो गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने फौरन कार्रवाई करते हुए पांच फायर टेंडर मौके पर भेजे, जो आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं।

मौके पर CRPF और दिल्ली पुलिस तैनात

घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है, जब राष्ट्रपति भवन के उत्तर-पश्चिमी गेट के पास स्थित एक पुरानी सरकारी इमारत के निचले हिस्से में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग तेजी से फैल गई और ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गई, जिससे इमारत से काला धुआं निकलने लगा। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की टीमें तुरंत हरकत में आ गईं। आसपास के ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया गया और राहगीरों को सुरक्षित दूरी पर हटाया गया।

अभी तक कोई जानमाल की हानि नहीं

दमकल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "आग की सूचना मिलते ही हमारी टीमें मौके पर पहुंच गईं। पांच दमकल गाड़ियां लगाकर आग बुझाने का प्रयास जारी है। अभी तक किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इमारत खाली करा ली गई है।" बचाव कार्य में लगे कर्मियों ने आसपास के 20 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग का दायरा सीमित होने के कारण राष्ट्रपति भवन पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है।

Published on:

21 Oct 2025 04:10 pm

