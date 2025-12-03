रनवे के निर्माण में बाधा बन रही मस्जिद! बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

Netaji Subhas Chandra Bose Airport Controversy: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे रनवे के निर्माण का सपना एक पुरानी मस्जिद के कारण अधर में लटक गया है। देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में शुमार इस हवाई अड्डे की क्षमता बढ़ाने के लिए लंबे समय से दूसरे रनवे की योजना पर काम चल रहा है, लेकिन ऑपरेशनल एरिया में स्थित एक मस्जिद ने इसे जटिल बना दिया है। इसको लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने इसे 'वोटबैंक की राजनीति' का नाम देते हुए यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया है।