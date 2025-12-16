सीक्रेट मिशन का खुलासा: 60 साल पहले नंदा देवी पर छोड़ा गया था न्यूक्लियर डिवाइस, आज भी है डर जिंदा!

वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि जैसे-जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, खतरा सामने आ सकता है। नंदा देवी क्षेत्र के ग्लेशियर ऋषि गंगा और धौलीगंगा को जन्म देते हैं, जो आगे अलकनंदा और भागीरथी के जरिए गंगा का रूप लेते हैं। अगर उपकरण सुरक्षित हालत में बर्फ के भीतर है, तो तत्काल खतरा नहीं है। लेकिन उसके कवच में दरारें पड़ीं, तो परमाणु रेडियोधर्मी पदार्थ पिघले पानी के साथ नीचे की ओर बह सकते हैं और असर दूर तक जा सकता है। 1978 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के सर्वे में स्थानीय नदियों में प्लूटोनियम प्रदूषण नहीं मिला लेकिन उपकरण की सटीक लोकेशन आज तक तय नहीं हो सकी।