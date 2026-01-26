पूर्व प्रेमी की पत्नी से महिला का था खुन्नस, पहले गाड़ी से मारी टक्कर, फिर मदद का नाटक कर लगाया HIV संक्रमित इंजेक्शन

आंध्र प्रदेश के कुरनूल से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां कथित तौर पर एक महिला ने अपने पूर्व प्रेमी की पत्नी से खुन्नस खाकर उसकी हत्या की साजिश रची। आरोपी महिला ने फिल्मी स्टाइल में अपने दोस्तों की मदद से पूर्व प्रेमी की पत्नी को जबरदस्ती वायरस वाला HIV इंजेक्शन लगाकर जान से मारने की कोशिश की। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही, पुलिसिया पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल किया है।