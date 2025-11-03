लाइव आकर कहा- ‘यौन शोषण किया, जान का खतरा है फिर भी कोर्ट में घसीटूंगी’, BJP विधायक बोले- वो तो मेरी बेटी जैसी

पीड़िता ने पिछले साल बीजेपी विधायक के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, पीड़िता ने उन पर अश्लील संदेश भेजने और नग्न तस्वीरें मांगने का आरोप लगाया था। वहीं वीडियो में युवती ने आरोप लगाया कि कुछ लोग यह दावा करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज के खिलाफ आरोप लगाने के लिए पैसे लिए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन पर अपनी शिकायत वापस लेने का दबाव डाला जा रहा है।