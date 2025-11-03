लाइव आकर कहा- ‘यौन शोषण किया, जान का खतरा है फिर भी कोर्ट में घसीटूंगी’, BJP विधायक बोले- वो तो मेरी बेटी जैसी

BJP विधायक हंसराज पर युवती ने लगाए आरोप (Photo-X @HateDetectors)
हिमाचल प्रदेश में चंबा से बीजेपी विधायक हंसराज पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। युवती ने लाइव आकर BJP नेता पर उसका यौन शोषण करने और परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर पीड़िता का यह वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि विधायक ने युवती के आरोपों का खंडन करते हुए मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है।
पीड़िता ने पिछले साल बीजेपी विधायक के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, पीड़िता ने उन पर अश्लील संदेश भेजने और नग्न तस्वीरें मांगने का आरोप लगाया था। वहीं वीडियो में युवती ने आरोप लगाया कि कुछ लोग यह दावा करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज के खिलाफ आरोप लगाने के लिए पैसे लिए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन पर अपनी शिकायत वापस लेने का दबाव डाला जा रहा है।
युवती ने कहा कि अगर मेरे परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं विधायक को नहीं छोड़ूंगी। पीड़िता ने कहा कि विधायक की पत्नी धमकी दे रही थी कि मंत्री बनने के बाद वह बदला ले लेंगे। उन्होंने दावा किया कि विधायक ने "मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है" और अब उनके पास "खोने के लिए कुछ नहीं है।"
वहीं पीड़िता ने कहा कि वह गलत के खिलाफ लड़ेगी और कोर्ट में सबूत रखेगी। उसने कहा कि वह पिछले साल से लगातार मानसिक तनाव में है। वीडियो में भावुक होकर युवती ने कहा- मैं घर से बाहर हूं और घर पर परिवार है, लेकिन अब तो वहां भी सुरक्षित महसूस नहीं करती।
हालांकि युवती द्वारा लगाए गए आरोपों का बीजेपी विधायक हंसराज ने खंडन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर पीड़िता को बेटी जैसी बताया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले की जांच कर क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी है।
