अनिल अंबानी पर बड़ा एक्शन: पाली हिल वाला बंगला सहित ग्रुप की 3084 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी ने की अटैच

अधिकारी ने बताया कि ईडी की जाँच में पाया गया कि सेबी के म्यूचुअल फंड हितों के टकराव के ढांचे के कारण, तत्कालीन रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड द्वारा अनिल अंबानी समूह की वित्तीय कंपनियों में सीधा निवेश कानूनी रूप से संभव नहीं था। इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, आम जनता द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया पैसा अप्रत्यक्ष रूप से यस बैंक के माध्यम से पहुँचा, जो अंततः अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के पास पहुँचा।