SBI से 37 लाख रुपये का Home Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी? EMI भी जानिए

होम लोन में जितनी अधिक ब्याज दर होगी उतनी बड़ी ईएमआई बनेगी। (PC: Gemini)
SBI Home Loan Calculator: होम लोन देते समय बैंक दो चीजें प्रमुख रूप से देखते हैं। पहला ग्राहक की इनकम और दूसरा उसकी क्रेडिट हिस्ट्री। ग्राहक की इनकम इतनी होनी चाहिए कि वह आसानी से लोन की ईएमआई भर सके। जॉब स्टेबल होनी चाहिए और आय नियमित हो। क्रेडिट हिस्ट्री में यह देखा जाता है कि ग्राहक वित्तीय देनदारियों को लेकर कितने व्यवस्थित हैं। आप भी आने वाले समय में होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन दोनों चीजों को स्ट्रांग कर लें। आइए जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई होम लोन पर कितनी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।
एसबीआई होम लोन पर इस समय 7.50 से 8.70 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। होम लोन मैक्सगेन (OD) पर ब्याज दर 7.75 फीसदी से 8.95 फीसदी है। टॉप अप लोन पर ब्याज दर 8 से 10.75 फीसदी है। टॉप अप (OD) लोन पर ब्याज दर 8.25 फीसदी से 9.45 फीसदी है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर ब्याज दर 9.20 फीसदी से 10.75 फीसदी है। रिवर्स मॉर्गेज लोन पर ब्याज दर 10.55 फीसदी है। वहीं, योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन पर ब्याज दर 8.35 फीसदी है।
|लोन का प्रकार
|ब्याज दर (प्रतिशत में)
|होम लोन
|7.50% – 8.70%
|होम लोन मैक्सगेन (OD)
|7.75% – 8.95%
|टॉप अप लोन
|8.00% – 10.75%
|टॉप अप (OD) लोन
|8.25% – 9.45%
|लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी
|9.20% – 10.75%
|रिवर्स मॉर्गेज लोन
|10.55%
|योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन
|8.35%
अगर आप एसबीआई से 7.50 फीसदी ब्याज दर पर 37 लाख रुपये का होम लोन 30 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 25,871 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 56,13,537 रुपये चुकाएंगे। अगर आप यह लोन 8 फीसदी ब्याज दर पर 30 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 27,149 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 60,73,744 रुपये चुकाएंगे। वहीं आप यह लोन 8.50 फीसदी ब्याज दर पर 30 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 28,450 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 65,41,928 रुपये चुकाएंगे।
|ब्याज दर (प्रतिशत में)
|लोन राशि (₹)
|अवधि (सालों में)
|मासिक EMI (₹)
|कुल ब्याज राशि (₹)
|7.50%
|37,00,000
|30
|25,871
|56,13,537
|8.00%
|37,00,000
|30
|27,149
|60,73,744
|8.50%
|37,00,000
|30
|28,450
|65,41,928
|ब्याज दर (प्रतिशत में)
|लोन राशि (₹)
|अवधि (सालों में)
|न्यूनतम मासिक सैलरी (₹)
|7.50%
|37,00,000
|30
|51,742
|8.00%
|37,00,000
|30
|54,298
|8.50%
|37,00,000
|30
|56,900
पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार, आदर्श स्थिति तो यह है कि आपके सभी लोन्स की कुल ईएमआई आपकी मंथली सैलरी के 40 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन बैंक आमतौर पर मंथली सैलरी के 50 फीसदी रकम के बराबर ईएमआई वाला लोन ऑफर कर देते हैं, बशर्ते पहले से कोई दूसरा लोन न हो। ऐसे में अगर आप 37 लाख रुपये का होम लोन 30 साल के लिए 7.50 फीसदी ब्याज दर पर ले रहे हैं, तो आपकी न्यूनतम मंथली सैलरी 51,742 रुपये होनी चाहिए। यह लोन आप 8 फीसदी ब्याज दर पर लेते हैं, तो न्यूनतम मंथली सैलरी 54,298 रुपये होनी चाहिए। वहीं 8.50 फीसदी ब्याज दर पर यह लोन लेते हैं, तो आपकी मंथली 56,900 रुपये होनी चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग