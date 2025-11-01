SBI से 37 लाख रुपये का Home Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी? EMI भी जानिए

पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार, आदर्श स्थिति तो यह है कि आपके सभी लोन्स की कुल ईएमआई आपकी मंथली सैलरी के 40 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन बैंक आमतौर पर मंथली सैलरी के 50 फीसदी रकम के बराबर ईएमआई वाला लोन ऑफर कर देते हैं, बशर्ते पहले से कोई दूसरा लोन न हो। ऐसे में अगर आप 37 लाख रुपये का होम लोन 30 साल के लिए 7.50 फीसदी ब्याज दर पर ले रहे हैं, तो आपकी न्यूनतम मंथली सैलरी 51,742 रुपये होनी चाहिए। यह लोन आप 8 फीसदी ब्याज दर पर लेते हैं, तो न्यूनतम मंथली सैलरी 54,298 रुपये होनी चाहिए। वहीं 8.50 फीसदी ब्याज दर पर यह लोन लेते हैं, तो आपकी मंथली 56,900 रुपये होनी चाहिए।