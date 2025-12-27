100% तक पहुंचा GMP… अगले हफ्ते मार्केट में लिस्ट होने जा रही हैं ये 10 कंपनियां

Shyam Dhani Industries का IPO 100 फीसदी तक पहुंचा। (PC: AI/Gemini)
अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट की रफ्तार थोड़ी धीमी रहने वाली है। मेनबोर्ड सेगमेंट में जहां कोई नया IPO खुलने नहीं जा रहा, वहीं SME सेगमेंट निवेशकों के लिए लगातार मौके लेकर आ रहा है। अगले हफ्ते निवेशकों की नजर खास तौर पर SME शेयरों पर टिकी रहेगी।
आगामी सप्ताह मेनबोर्ड सेगमेंट में कोई नया IPO ओपन नहीं होगा। हालांकि, Gujarat Kidney की लिस्टिंग के चलते इस सेगमेंट में सीमित गतिविधि बनी रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि साल के अंत में निवेशक सतर्क रुख अपनाते हैं।
SME सेगमेंट में Modern Diagnostic & Research Centre बुधवार, 31 दिसंबर 2025 को अपना IPO लॉन्च करेगा। यह इश्यू 2 जनवरी 2026 तक खुला रहेगा। कंपनी इस IPO के जरिए 36.89 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है, जिसमें 41 लाख नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसका प्राइस बैंड 85 से 90 रुपये प्रति शेयर तय है। एक लॉट में 1,600 शेयर हैं, जिसमें न्यूनतम निवेश 2.88 लाख रुपये करना होगा। IPO का अलॉटमेंट 5 जनवरी 2026 को होने की उम्मीद है, जबकि शेयर 7 जनवरी 2026 को BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं।
जहां मेनबोर्ड शांत है, वहीं SME सेगमेंट में अगले हफ्ते जबरदस्त हलचल देखने को मिलेगी। 30 दिसंबर 2025 को EPW India, Shyam Dhani Industries, Sundrex Oil Co NSE SME प्लेटफॉर्म पर और Dachepalli Publishers BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। 31 दिसंबर 2025 को Dhara Rail Projects NSE SME प्लेटफॉर्म पर और Nanta Tech, Admach Systems, Bai Kakaji Polymers, Apollo Techno Industries BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। इसके बाद 2 जनवरी 2026 को E to E Transportation Infrastructure के NSE SME पर आने के साथ सप्ताह की लिस्टिंग गतिविधि पूरी होगी।
ग्रे मार्केट में सबसे ज्यादा चर्चा Shyam Dhani Industries के IPO की रही, जिसका GMP 100 फीसदी तक पहुंच गया है। बाजार के जानकारों के मुताबिक, किसी भी IPO के लिए 100 प्रतिशत का ग्रे मार्केट प्रीमियम बेहद ऊंचा माना जाता है और यह निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी को दर्शाता है। हालांकि, विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि निवेशक केवल GMP के आधार पर फैसला न लें और कंपनी की पूरी डीटेल्स को जरूर परखें।
|IPO का नाम
|एक्सचेंज
|GMP (₹)
|GMP (%)
|सब्सक्रिप्शन (x)
|इश्यू प्राइस (₹)
|E to E Transportation Infrastructure
|NSE SME
|₹145
|83.33%
|7.42x
|174
|Dhara Rail Projects
|NSE SME
|₹20
|15.87%
|111.9x
|126
|Bai Kakaji Polymers
|BSE SME
|₹3
|1.61%
|5.71x
|186
|Apollo Techno Industries
|BSE SME
|₹12
|9.23%
|50.63x
|130
|Nanta Tech
|BSE SME
|₹5
|2.27%
|6.43x
|220
|Admach Systems
|BSE SME
|₹0
|0.00%
|4.13x
|239
|Sundrex Oil Co
|NSE SME
|₹0
|0.00%
|1.53x
|86
|EPW India
|NSE SME
|₹2.5
|2.58%
|1.32x
|97
|Dachepalli Publishers
|BSE SME
|₹2
|1.96%
|1.97x
|102
|Shyam Dhani Industries
|NSE SME
|₹70
|100.00%
|988.29x
|70
विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा हालात में SME सेगमेंट निवेशकों को ज्यादा अवसर दे रहा है, जबकि मेनबोर्ड में फिलहाल ठहराव है। हालांकि, SME IPO में निवेश से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति, बिजनेस मॉडल और लिक्विडिटी जोखिम को समझना बेहद जरूरी है। नए साल की शुरुआत से पहले यह सप्ताह उन निवेशकों के लिए अहम साबित हो सकता है जो छोटे लेकिन उभरते कारोबारों में हिस्सेदारी तलाश रहे हैं।
