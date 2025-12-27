100% तक पहुंचा GMP… अगले हफ्ते मार्केट में लिस्ट होने जा रही हैं ये 10 कंपनियां

SME सेगमेंट में Modern Diagnostic & Research Centre बुधवार, 31 दिसंबर 2025 को अपना IPO लॉन्च करेगा। यह इश्यू 2 जनवरी 2026 तक खुला रहेगा। कंपनी इस IPO के जरिए 36.89 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है, जिसमें 41 लाख नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसका प्राइस बैंड 85 से 90 रुपये प्रति शेयर तय है। एक लॉट में 1,600 शेयर हैं, जिसमें न्यूनतम निवेश 2.88 लाख रुपये करना होगा। IPO का अलॉटमेंट 5 जनवरी 2026 को होने की उम्मीद है, जबकि शेयर 7 जनवरी 2026 को BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं।