खुशखबरी! बच्चों के आधार में यह अपडेट करना हुआ फ्री, UIDAI का बड़ा फैसला

UIDAI का यह कदम लंबित MBU को कम करने के मिशन का हिस्सा है। यदि समय पर अपडेट न किया जाए, तो आधार नंबर निष्क्रिय हो सकता है, जिससे स्कूल एडमिशन, परीक्षा पंजीकरण या सरकारी योजनाओं में समस्या आ सकती है। UIDAI ने माता-पिता को प्राथमिकता से अपडेट कराने की सलाह दी है। इसके लिए नजदीकी आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा। वहां अपडेट फॉर्म भरें, बच्चे के साथ अभिभावक जाएं और बायोमेट्रिक कैप्चर कराएं। UIDAI रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS अलर्ट भी भेज रहा है।