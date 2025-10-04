IMD Alert: तेजी से आगे बढ़ रहा है ‘Cyclone Shakti’, मौसम विभाग का इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

IMD Cyclone Updates: मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात शक्ति (Cyclone Shakhti) 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसको लेकर IMD ने महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश, तेज हवाओं और समुद्र में उथल-पुथल की चेतावनी जारी की है। विभाग ने मछुआरों को मध्य अरब सागर के किसी भी हिस्से में न जाने की सख्त सलाह दी है।