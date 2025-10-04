Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

IMD Alert: तेजी से आगे बढ़ रहा है ‘Cyclone Shakti’, मौसम विभाग का इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का नाम श्रीलंका ने रखा है। यह नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)/एस्केप पैनल द्वारा अपनाई गई परंपरा के अनुसार रखा गया है।

2 min read

भारत

image

Ashib Khan

Oct 04, 2025

heavy rain

मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट किया जारी (File Photo)

IMD Cyclone Updates: मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात शक्ति (Cyclone Shakhti) 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसको लेकर IMD ने महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश, तेज हवाओं और समुद्र में उथल-पुथल की चेतावनी जारी की है। विभाग ने मछुआरों को मध्य अरब सागर के किसी भी हिस्से में न जाने की सख्त सलाह दी है।

महाराष्ट्र में इन जगहों पर होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार यह अलर्ट मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में लागू है। 3 से 5 अक्टूबर के बीच उत्तरी महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में 45-55 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलने की भी संभावना है।

महाराष्ट्र सरकार ने निर्देश किए जारी

महाराष्ट्र सरकार ने जिला प्रशासन को अपने आपदा प्रबंधन प्रणालियों को सक्रिय करने, तटीय और निचले इलाकों में नागरिकों के लिए निकासी योजना तैयार करने, सार्वजनिक सलाह जारी करने, समुद्री यात्रा न करने की सलाह देने और भारी बारिश के दौरान सुरक्षा बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

गुजरात पर प्रभाव रहेगा कम

मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिमन्यु चौहान ने कहा- चक्रवाती तूफान शक्ति 6 ​​अक्टूबर की सुबह पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ेगा। हालांकि, घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गुजरात पर इसका प्रभाव कम रहेगा। 8 अक्टूबर को गुजरात के कुछ हिस्सों - द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन और दादरा नगर हवेली में भारी बारिश होगी।

दिल्ली में आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने भविष्यवाणी की है कि रविवार को दिल्ली में आंधी-तूफान के साथ बारिश हो सकती है। आईएमडी के अनुसार, शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम था। न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसम के औसत से 2.3 डिग्री अधिक था।

चक्रवात शक्ति का नाम किस देश ने रखा?

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का नाम श्रीलंका ने रखा है। यह नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)/एस्केप पैनल द्वारा अपनाई गई परंपरा के अनुसार रखा गया है। चक्रवातों के नाम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर क्षेत्र के 13 देशों द्वारा सुझाए गए हैं।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: अगले 72 घंटे मूसलाधार बारिश का अलर्ट, इन राज्यों के लिए IMD की चेतावनी
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Oct 2025 08:00 pm

Hindi News / National News / IMD Alert: तेजी से आगे बढ़ रहा है ‘Cyclone Shakti’, मौसम विभाग का इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा ने लौटाई उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जानें जहर के आरोपों पर क्या कहा?

Zubeen Garg Death Mystery
राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला अस्पताल में भर्ती, जानें अब ​कैसी है तबीयत

Farooq Abdullah
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव में नेताओं के परिजन नहीं बन पाएंगे विधायक! जानें क्या है BJP की रणनीति

राष्ट्रीय

SIR की फाइनल सूची को लेकर CPI (ML) ने उठाए सवाल, चुनाव आयोग से मांगा ये जवाब

Election Commission
राष्ट्रीय

AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मंच से मांगी माफी, जानें क्या है वजह

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.