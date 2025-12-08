OYO में अब नहीं चलेगी आधार की फोटोकॉपी! चेक-इन के नियम बदल गए

आधार अधिनियम 2016 के तहत फोटोकॉपी जमा करना या स्टोर करना पहले से ही अवैध था, लेकिन अब UIDAI इसे सख्ती से लागू करेगा। होटलों और अन्य संस्थाओं को अब मेहमानों से आधार की कॉपी नहीं लेनी होगी, क्योंकि इससे डेटा लीक का खतरा बढ़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कागजी दस्तावेजों से पहचान की चोरी और ब्लैक मार्केट में बिक्री का जोखिम रहता है। नया नियम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP) के अनुरूप है, जो यूजर्स की प्राइवेसी को प्राथमिकता देता है। OYO जैसी कंपनियों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, जहां लाखों यात्री रोजाना चेक-इन करते हैं।