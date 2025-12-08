8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से लागू होगा आठवाँ वेतन आयोग? सरकार ने संसद में दिया साफ जवाब

सांसद एनके प्रेमचंद्रन, तिरु थंगा तमिलसेल्वन, डॉ. गणपति राजकुमार पी और धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में आठवें वेतन आयोग को लेकर ये सवाल उठाए:

1 क्या सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी?

2 क्या आयोग का कार्यक्षेत्र (ToR) अंतिम रूप से तय हो चुका है?

3 क्या 2026-27 के केंद्रीय बजट में इसके लिए प्रावधान किया जाएगा?

4 क्या आयोग ने कर्मचारी संघों, पेंशनर्स और राज्य सरकारों से परामर्श शुरू कर दिया है?

5 आयोग कब तक अपनी सिफारिशें सौंपेगा और सरकार उन्हें कब से लागू करेगी?