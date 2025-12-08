नेहरू ने ISRO-DRDO नहीं शुरू किया होता तो मंगलयान और तेजस नहीं होता: प्रियंका गांधी का PM मोदी पर संसद में तंज

प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को चुनौती दी, 'आप नेहरू जी के अपमान की एक सूची बना लीजिए – चाहे 999 गलतियाँ हों या 9999। फिर हम समय तय कर लेंगे। जैसे आज हम वंदे मातरम पर 10 घंटे चर्चा कर रहे हैं, वैसे ही हम नेहरू जी पर जितनी देर आप चाहें, बहस करने को तैयार हैं। लेकिन आइए, संसद के इस कीमती समय का उपयोग उस काम के लिए करें, जिसके लिए जनता ने हमें चुना है। इस अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दें।' इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने जोरदार तालियाँ बजाईं।