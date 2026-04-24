कौन हैं AAP के वो 7 सांसद जो बीजेपी में हो रहे हैं शामिल

AAP 7 Rajya Sabha MP Join BJP: आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका देते हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने न सिर्फ अपने इस्तीफे का ऐलान किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने की घोषणा भी कर दी।