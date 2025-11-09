Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जमानत मिलने पर ही…रेप का आरोप लगने के बाद ऑस्ट्रेलिया भागा AAP विधायक, वीडियो सामने आने पर मचा बवाल

रेप के मामले में फरार AAP विधायक हरमीत सिंह का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वे पंजाबी वेब चैनल को इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Ashib Khan

Nov 09, 2025

AAP MLA हरमीत सिंह पर रेप का लगा आरोप

AAP MLA हरमीत सिंह पर रेप का लगा आरोप (Photo-X @rahulthakur9293)

पंजाब में रेप के मामले में 2 सितंबर से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा फरार है। अब विधायक का एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद प्रदेश में सियासी बवाल मच गया है। इसे देखकर समझा जा रहा है कि AAP विधायक ऑस्ट्रेलिया भाग गए हैं। वहीं पटियाला पुलिस ने अब लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। 

आरोपों से किया इनकार

AAP विधायक हरमीत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया स्थित पंजाब वेब चैनल को एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने दावा किया कि वह जमानत मिलने के बाद ही घर लौटेंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने सभी आरोपों से भी इनकार किया। उन्होंने इस मामले को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया।

‘अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाया जा रहा अंकुश’

इस दौरान उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताया। साथ ही आरोप लगाया कि पंजाब में अहम मुद्दों पर मंत्रियों और विधायकों से सलाह नहीं ली जाती। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। दिल्ली में हारने के बाद अब उन्हीं नेताओं ने पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया और वे उसे उसी तरह बर्बाद कर रहे हैं।

भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई की शुरू

बता दें कि मामले के संबंध में कोर्ट में आप विधायक पेश नहीं हुए। इसके बाद पटियाला की एक अदालत ने उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इससे पहले AAP विधायक पुलिस की हिरासत से भाग गया था। 

समर्थकों ने पुलिस पर चलाई गोली

पुलिस ने बताया कि AAP विधायक हरमीत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए डाबरी गांव में एक रिश्तेदार के घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनके समर्थकों ने पुलिस पर गोलीबारी और पथराव किया। हालांकि बाद में हरमीत सिंह ने गोलीबारी की घटना में शामिल होने से इनकार किया। साथ ही पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्हें फर्जी मुठभेड़ में मार दिया जाता। 

महिला ने लगाया आरोप

आप विधायक हरमीत सिंह पर एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ संबंध बनाने से पहले उन्होंने खुद को तलाकशुदा बताया था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि AAP विधायक ने शादीशुदा होने के बाद भी 2021 में उससे शादी की और यौन शोषण किया। इसके अलावा वह धमकी देता था और अश्लील सामग्री भेजी। 

ये भी पढ़ें

तरन तारन उपचुनाव: AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने किया चुनाव प्रचार, लोगों को दी तीन बड़ी गारंटी
राष्ट्रीय
AAP प्रत्याशी हरमीत सिंह संधू के समर्थन में केजरीवाल ने किया प्रचार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Nov 2025 03:07 pm

Hindi News / National News / जमानत मिलने पर ही…रेप का आरोप लगने के बाद ऑस्ट्रेलिया भागा AAP विधायक, वीडियो सामने आने पर मचा बवाल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘3 नवंबर को 6 हजार लोगों को हरियाणा से बिहार लेकर गई ट्रेन’, दूसरे चरण के मतदान से पहले कपिल सिब्बल ने लगाए आरोप

कपिल सिब्बल ने लगाए आरोप
राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘दुश्मन मेरे पीछे लगे हैं…’, वाई प्लस सुरक्षा मिलने पर क्या बोले तेजप्रताप यादव? तेजस्वी को लेकर भी दिया बयान

राष्ट्रीय

Bihar Chunav: नालंदा में सीसीटीवी से छेड़छाड़ का आरोप, राजद ने कहा- चुनाव आयोग जनादेश से खिलवाड़ कर रहा…

राष्ट्रीय

बिहार: तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाने डांस करते राबड़ी आवास पहुंचे कार्यकर्ता, देखिए वीडियो…

पटना

Bihar Politics: तेजस्वी के जन्मदिन पर BJP के कद्दावर नेता ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बोले- उनके भाग्य में…

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.