जमानत मिलने पर ही…रेप का आरोप लगने के बाद ऑस्ट्रेलिया भागा AAP विधायक, वीडियो सामने आने पर मचा बवाल

पुलिस ने बताया कि AAP विधायक हरमीत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए डाबरी गांव में एक रिश्तेदार के घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनके समर्थकों ने पुलिस पर गोलीबारी और पथराव किया। हालांकि बाद में हरमीत सिंह ने गोलीबारी की घटना में शामिल होने से इनकार किया। साथ ही पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्हें फर्जी मुठभेड़ में मार दिया जाता।