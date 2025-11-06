तरन तारन उपचुनाव: AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने किया चुनाव प्रचार, लोगों को दी तीन बड़ी गारंटी

AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप प्रत्याशी की उपचुनाव में जीत होती है तो अगले दिन ही फाटक झंडियाला रोड के ओवरब्रिज की फाइल पर हस्ताक्षर कर देंगे। उन्होंने कहा कि बेटियों के लिए शानदार टेक्निकल कॉलेज बनवाया जाएगा, जिससे बेटियां अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। तरन तारन के गैंगस्टर और बदमाश यह इलाका ही नहीं बल्कि पंजाब छोड़कर चले जाएँ, वरना उनका भी सफाया किया जाएगा।