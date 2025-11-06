तरन तारन उपचुनाव: AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने किया चुनाव प्रचार, लोगों को दी तीन बड़ी गारंटी

AAP प्रत्याशी हरमीत सिंह संधू के समर्थन में केजरीवाल ने किया प्रचार (Photo-IANS)
आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में तरन तारन विधानसभा उपचुनाव में प्रचार किया। AAP ने हरमीत सिंह संधू को प्रत्याशी बनाया है। इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया और जनता के सामने तीन गारंटी भी रखी। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद थे।
AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप प्रत्याशी की उपचुनाव में जीत होती है तो अगले दिन ही फाटक झंडियाला रोड के ओवरब्रिज की फाइल पर हस्ताक्षर कर देंगे। उन्होंने कहा कि बेटियों के लिए शानदार टेक्निकल कॉलेज बनवाया जाएगा, जिससे बेटियां अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। तरन तारन के गैंगस्टर और बदमाश यह इलाका ही नहीं बल्कि पंजाब छोड़कर चले जाएँ, वरना उनका भी सफाया किया जाएगा।
केजरीवाल ने कहा कि इस सीट पर हरमीत सिंह संधू को जीत मिलती है तो यह सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि तरन तारन के विकास और शांति की जीत होगी। उन्होंने कहा कि हरमीत सिंह संधू तरन तारन के ही हैं। हर समय आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अन्य पार्टियों के प्रत्याशी बाहर के हैं।
रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने मान सरकार द्वारा दी गई नौकरियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, “प्रदेश में भगवंत मान सरकार को महज साढ़े तीन साल हुए हैं और इस दौरान 56 हजार से ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी हैं। ये नौकरी बिना रिश्वत और सिफारिश के दी है।
इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता राजा वारिंग ने दिवंगत बुटा सिंह के खिलाफ जो बयान दिया है, उससे कांग्रेस की मानसिकता उजागर होती है। जाति देखकर नेताओं का अपमान करने वाले पंजाब की तरक्की नहीं कर चाहते है।
बता दें कि यह सीट आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।
