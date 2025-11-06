JNUSU Result: फिर ‘लाल’ हुआ जेएनयू, अध्यक्ष समेत इन पदों पर जीत की दर्ज

JNUSU में लेफ्ट का कब्जा (Photo-X @cpimlliberation)
दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। इस बार यूनिवर्सिटी लाल हो गया है। अध्यक्ष समेत चारों पद पर लेफ्ट ने जीत दर्ज की है। तो वहीं इस बार ABVP के हाथ एक भी सीट नहीं लगी है। अध्यक्ष पद पर अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष पद पर गोपिका, सचिव पद पर सुनील यादव और संयुक्त सचिव पर दानिश अली ने जीत दर्ज की है।
बता दें कि अध्यक्ष पद पर अदिति मिश्रा को 1,937 वोट मिले, जबकि ABVP के विकास पटेल को 1,488 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद पर गोपिका बाबू ने 3,101 वोट हासिल कर भारी जीत दर्ज की, जबकि एबीवीपी उम्मीदवार तान्या कुमारी को 1,787 वोट मिले।
महासचिव पद के लिए सुनील यादव को 2002 वोट मिले, जबकि ABVP के राजेश्वर दुबे को 1901 वोट मिले। वहीं संयुक्त सचिव चुनाव में दानिश अली ने 2,083 वोटों के साथ आसानी से जीत हासिल की तथा एबीवीपी के अनुज दमारा को 1,797 वोट मिले।
बता दें कि मंगलवार को हुए जेएनयूएसयू चुनावों में 67 प्रतिशत मतदान हुआ, जो पिछले साल के 70 प्रतिशत से थोड़ा कम है। चुनावों में छात्रों की ज़ोरदार भागीदारी देखी गई, ढोल-नगाड़े बज रहे थे, नारे लग रहे थे और पूरे परिसर में बूथों पर कतारें लगी हुई थीं।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में मतगणना के दौरान लेफ्ट यूनिटी के सदस्यों के बीच हल्की हाथापाई के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई। यह घटना मतगणना स्थल के पास हुई, जिसने परिसर के सुरक्षाकर्मियों का तत्काल ध्यान आकर्षित किया और तुरंत हस्तक्षेप कर व्यवस्था बहाल की।
यह विवाद समूह के भीतर किसी मतभेद के कारण हुआ, हालाँकि स्थिति को तुरंत नियंत्रण में कर लिया गया। विश्वविद्यालय के अधिकारियों और चुनाव अधिकारियों ने छात्रों से शेष पदों के लिए मतगणना जारी रहने तक शांति बनाए रखने का आग्रह किया। प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए मतगणना स्थल और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग