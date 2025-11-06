JNUSU Result: फिर ‘लाल’ हुआ जेएनयू, अध्यक्ष समेत इन पदों पर जीत की दर्ज

दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। इस बार यूनिवर्सिटी लाल हो गया है। अध्यक्ष समेत चारों पद पर लेफ्ट ने जीत दर्ज की है। तो वहीं इस बार ABVP के हाथ एक भी सीट नहीं लगी है। अध्यक्ष पद पर अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष पद पर गोपिका, सचिव पद पर सुनील यादव और संयुक्त सचिव पर दानिश अली ने जीत दर्ज की है।