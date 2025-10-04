AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मंच से मांगी माफी, जानें क्या है वजह

उन्होंने कहा- आज यहां हमारा विधायक और सरकार नहीं है तो इतना काम कराया जा रहा है तो जब हमारी सरकार होगी तब कितना काम कराया जाएगा। केजरीवाल ने कहा- सरकार वर्ष 2014 में एक कानून लाई, जिसके तहत सरकार ने कस्टोडियन लैंड अपने अधीन ले ली। इसमें कहा गया है कि लोगों को मालिकाना हक दे दिया जाएगा। लेकिन अब बीजेपी सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा- आम आदमी पार्टी के लोग अपनी जमीन का मालिकाना हक लेकर रहेंगे।