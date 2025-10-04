Patrika LogoSwitch to English

AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मंच से मांगी माफी, जानें क्या है वजह

अरविंद केजरीवाल ने कहा- मुझे पता है कि आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं सही समय पर इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि जिस रास्ते से मुझे आना था, वहां सड़क की हालत बहुत खराब थी। 

2 min read

भारत

image

Ashib Khan

Oct 04, 2025

गोवा में AAP कार्यालय का केजरीवाल ने उद्घाटन किया (Photo-IANS)

Arvind Kejriwal In Goa: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को गोवा के माएम में पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मौजूद लोगों को भी संबोधित किया। केजरीवाल ने गोवा की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने भरे मंच से लोगों से भी माफी मांगी। ये माफी कार्यक्रम में उनके देरी से पहुंचने को लेकर थी।

क्या बोले केजरीवाल

कार्यक्रम में मौजूद लोगों से माफी मांगते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा- मुझे पता है कि आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं सही समय पर इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि जिस रास्ते से मुझे आना था, वहां सड़क की हालत बहुत खराब थी। 

CM को लेकर कही ये बात

अरविंद केजरीवाल ने कहा- अब सुनने में आ रहा है कि CM प्रमोद सावंत अपनी पत्नी को माएम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने वाले हैं। इन्हें वोट तो जनता से चाहिए लेकिन विधायक बनाने के लिए इन्हें केवल अपना परिवार दिखाई देता है। गोवा के ऊपर कुछ चंद परिवारों ने कब्जा किया हुआ है। यह गोवा के लोगों के लिए नहीं बल्कि अपनी जेबें भरने और जनता को लूटने के लिए चुनाव लड़ते हैं।

माएम में खोला जाएगा क्लीनिक-केजरीवाल

इस दौरान केजरीवाल ने कहा- आपको कोई भी समस्या हो, आप हमारे पास आइए। हम आपकी समस्याओं को दूर करायेंगे। अब 2 सप्ताह बाद माएम विधानसभा में एक क्लीनिक भी खोला जाएगा, यहां बीमारियों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। 

‘अपनी जमीन का हक लेकर रहेंगे’

उन्होंने कहा- आज यहां हमारा विधायक और सरकार नहीं है तो इतना काम कराया जा रहा है तो जब हमारी सरकार होगी तब कितना काम कराया जाएगा। केजरीवाल ने कहा- सरकार वर्ष 2014 में एक कानून लाई, जिसके तहत सरकार ने कस्टोडियन लैंड अपने अधीन ले ली। इसमें कहा गया है कि लोगों को मालिकाना हक दे दिया जाएगा। लेकिन अब बीजेपी सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा- आम आदमी पार्टी के लोग अपनी जमीन का मालिकाना हक लेकर रहेंगे।

आतिशी ने भी किया संबोधित

बता दें कि AAP नेता आतिशी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। आतिशी ने कहा- हमने गोवा की सड़कों को ठीक कराने के लिए कैंपेन चलाया। हम लोगों के पास गए, उन्होंने बताया कि हम आपके साथ हैं लेकिन साइन नहीं कर पायेंगे, क्योंकि BJP के विधायक हमें धमकायेंगे। लेकिन AAP के कार्यकर्ता किसी से डरते नहीं। हमने 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर कराए और CM प्रमोद सावंत तक इन पत्रों को पहुंचाया। 

राष्ट्रीय

Published on:

04 Oct 2025 06:10 pm

Hindi News / National News / AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मंच से मांगी माफी, जानें क्या है वजह

