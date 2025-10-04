Patrika LogoSwitch to English

जगदीश विश्वकर्मा को क्यों बनाया गया गुजरात BJP का अध्यक्ष, ये तीन बात शायद ही किसी को पता होगी

Gujarat BJP New President Jagdish Vishwakarma: जगदीश विश्वकर्मा का राजनीतिक सफर बूथ लेवल कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ था। इसके बाद उन्होंने जिला स्तर पर भी कई जिम्मेदारी निभाई।

2 min read

अहमदाबाद

image

Ashib Khan

Oct 04, 2025

जगदीशन विश्वकर्मा बने गुजरात BJP के अध्यक्ष (Photo-X)

Gujarat BJP President: गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर जगदीश विश्वकर्मा के नाम का आधिकारिक ऐलान हो गया है। इस पद के लिए उन्हें निर्विरोध चुना गया, क्योंकि शुक्रवार को अध्यक्ष पद के लिए वे नामांकन करने वाले एकमात्र प्रत्याशी थे। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटील का स्थान लिया। पाटिल का कार्यालय जुलाई 2023 में समाप्त हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी वे इस पद पर बने हुए थे।

कौन हैं जगदीश विश्वकर्मा

जगदीश विश्वकर्मा का जन्म 12 अगस्त 1973 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका राजनीतिक सफर बूथ लेवल कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ था। इसके बाद उन्होंने जिला स्तर पर भी कई जिम्मेदारी निभाई। वे ओबीसी वर्ग से आते है और गुजरात में ओबीसी वर्ग के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। वे निकोल सीट से तीन बार के विधायक हैं।

बीजेपी ने साधा जातीय समीकरण

बता दें कि जगदीश विश्वकर्मा पंचाल समुदाय से आते हैं और ओबीसी के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। गुजरात में जातीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने यह बड़ा दांव खेला है। दरअसल, प्रदेश में अगले साल नगर निगम और पंचायत चुनाव है, इसलिए बीजेपी ने जानबूझकर एक ओबीसी नेता को कमान सौंपी है, ताकि राज्य में जातिगत समीकरणों को संतुलित किया जा सके। वहीं जगदीश विश्वकर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे बड़ी वजह ये भी है कि कांग्रेस ने भी ओबीसी नेता अमित चावड़ा को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है।

मोदी-शाह के हैं करीबी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जगदीश विश्वकर्मा करीबी भी हैं। अहमदाबाद बीजेपी अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने मोदी और शाह के साथ काम किया था। 

RSS से है अच्छे संबंध

गुजरात बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अच्छे संबंध है। इस कारण भी उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया हैं। वहीं बीजेपी के एक नेता ने बताया कि जगदीश विश्वकर्मा आरएसएस और बीजेपी की कार्य संस्कृति से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा का नाम करीब एक साल से प्रदेश अध्यक्ष के लिए चर्चा में था।

हर्ष सिंघवी ने क्या कहा

प्रदेश के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने जगदीश विश्वकर्मा को लेकर कहा- मैं उनके प्रति अपार सम्मान रखता हूँ और मेरा मानना ​​है कि वह एक ज़मीनी कार्यकर्ता हैं जो राज्य के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है और आज वह गुजरात भाजपा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं; ऐसा केवल भाजपा में ही संभव है।

राष्ट्रीय

राष्ट्रीय

