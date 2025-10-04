जगदीश विश्वकर्मा को क्यों बनाया गया गुजरात BJP का अध्यक्ष, ये तीन बात शायद ही किसी को पता होगी

बता दें कि जगदीश विश्वकर्मा पंचाल समुदाय से आते हैं और ओबीसी के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। गुजरात में जातीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने यह बड़ा दांव खेला है। दरअसल, प्रदेश में अगले साल नगर निगम और पंचायत चुनाव है, इसलिए बीजेपी ने जानबूझकर एक ओबीसी नेता को कमान सौंपी है, ताकि राज्य में जातिगत समीकरणों को संतुलित किया जा सके। वहीं जगदीश विश्वकर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे बड़ी वजह ये भी है कि कांग्रेस ने भी ओबीसी नेता अमित चावड़ा को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है।