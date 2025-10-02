पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल देंगे…राजनाथ सिंह की खुली चेतावनी

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा- आजादी के 78 साल बाद भी सर क्रीक क्षेत्र में सीमा विवाद को हवा दी जा रही है। भारत ने बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने के कई प्रयास किए, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट है। उसके इरादे साफ नहीं हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में सर क्रीक से सटे इलाकों में अपने सैन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है, उससे उसकी नीयत का पता चलता है।