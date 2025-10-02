पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल देंगे…राजनाथ सिंह की खुली चेतावनी

राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी (Photo-IANS)
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रिक इलाके में कोई भी हिमाकत की तो उसे करारा जवाब मिलेगा। रक्षा मंत्री ने कहा- जबाव ऐसा होगा कि पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल जाएंगे। उन्होंने पाकिस्तान पर सर क्रीक क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को जानबूझकर भड़काने का आरोप भी लगाया।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा- आजादी के 78 साल बाद भी सर क्रीक क्षेत्र में सीमा विवाद को हवा दी जा रही है। भारत ने बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने के कई प्रयास किए, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट है। उसके इरादे साफ नहीं हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में सर क्रीक से सटे इलाकों में अपने सैन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है, उससे उसकी नीयत का पता चलता है।
उन्होंने कहा- भारतीय सेना और बीएसएफ संयुक्त रूप और सतर्कता से सीमाओं की रक्षा कर रही हैं। यदि सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से कोई दुस्साहस करने की कोशिश की गई, तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा।
इस दौरान रक्षा मंत्री सिंह ने कहा- 1965 की जंग में भारतीय सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य दिखाया था। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से होकर गुजरता है।
रक्षा मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेदने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया।
रक्षा मंत्री ने कहा कि अपने सामर्थ्य के बाद भी हमने संयम का परिचय दिया, क्योंकि हमारी सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के विरोध में थी। इसका विस्तार करके युद्ध छेड़ना ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य नहीं था। मुझे खुशी है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी सैन्य उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। हालाँकि, आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई जारी है।
