Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल देंगे…राजनाथ सिंह की खुली चेतावनी

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा- आजादी के 78 साल बाद भी सर क्रीक क्षेत्र में सीमा विवाद को हवा दी जा रही है। भारत ने बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने के कई प्रयास किए...

2 min read

भारत

image

Ashib Khan

Oct 02, 2025

राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी (Photo-IANS)

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रिक इलाके में कोई भी हिमाकत की तो उसे करारा जवाब मिलेगा। रक्षा मंत्री ने कहा- जबाव ऐसा होगा कि पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल जाएंगे। उन्होंने पाकिस्तान पर सर क्रीक क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को जानबूझकर भड़काने का आरोप भी लगाया।

पाकिस्तान की नीयत में खोट- राजनाथ सिंह

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा- आजादी के 78 साल बाद भी सर क्रीक क्षेत्र में सीमा विवाद को हवा दी जा रही है। भारत ने बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने के कई प्रयास किए, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट है। उसके इरादे साफ नहीं हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में सर क्रीक से सटे इलाकों में अपने सैन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है, उससे उसकी नीयत का पता चलता है।

पाकिस्तान को मिलेगा कड़ा जवाब

उन्होंने कहा- भारतीय सेना और बीएसएफ संयुक्त रूप और सतर्कता से सीमाओं की रक्षा कर रही हैं। यदि सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से कोई दुस्साहस करने की कोशिश की गई, तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा।

1965 की जंग का किया जिक्र

इस दौरान रक्षा मंत्री सिंह ने कहा- 1965 की जंग में भारतीय सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य दिखाया था। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से होकर गुजरता है। 

सेना ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को किया एक्सपोज

रक्षा मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेदने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया।

हमने संयम का परिचय दिया-राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री ने कहा कि अपने सामर्थ्य के बाद भी हमने संयम का परिचय दिया, क्योंकि हमारी सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के विरोध में थी। इसका विस्तार करके युद्ध छेड़ना ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य नहीं था। मुझे खुशी है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी सैन्य उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। हालाँकि, आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई जारी है।

ये भी पढ़ें

‘BJP को फायदा पहुंचा रहे चिदंबरम’, 26/11 हमले के बयान को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पर भड़के कांग्रेस नेता
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Oct 2025 02:41 pm

Published on:

02 Oct 2025 02:40 pm

Hindi News / National News / पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल देंगे…राजनाथ सिंह की खुली चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

लेह हिंसा मामले में गिरफ्तार 40 में से 26 लोगों को अदालत ने दी अंतरिम जमानत

राष्ट्रीय

उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली को भाजपा ने बताया रोने धोने का कार्यक्रम, कहा- उनके पास कोई नया मुद्दा नहीं

Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray
राष्ट्रीय

दशहरे के दिन गोधरा में अचानक चलने लगा बुलडोजर, धड़ाधड़ ढाह दिए गए 35 मकान; SP बोले- बुराई पर अच्छाई की जीत…

राष्ट्रीय

मातम में बदली दुर्गा पूजा की खुशियां: करंट लगने से मासूम की मौत, इकलौते बेटे की लाश से लिपट कर रोई मां

12-year-old boy dies after being electrocuted at Durga Puja pandal
राष्ट्रीय

Rain: उफनते नाले में बह गई महिला, झारखंड में धुआंधार बारिश से बुरा हाल, 6 अक्टूबर तक इन जिलों के लिए अलर्ट जारी

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.