‘BJP को फायदा पहुंचा रहे चिदंबरम’, 26/11 हमले के बयान को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पर भड़के कांग्रेस नेता

राशिद अल्वी ने चिदंबरम पर साधा निशाना (Photo-IANS)
Rashid Alvi on Chidambaram Statement: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के मुंबई आतंकी हमले को लेकर दिए बयान के बाद बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चिदंबरम पर तीखा हमला बोला और उन पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया। अल्वी ने कहा कि पी चिदंबरम 16 साल बाद यह दावा क्यों कर रहे हैं?
कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा- पी चिदंबरम कह रहे हैं कि सरकार अमेरिकी दबाव में काम कर रही थी? उन्होंने कहा कि अगर चिदंबरम उस समय लिए गए फैसलों से असहमत थे, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था।
इस दौरान कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कई लोगों पर कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह अपने ही चिराग से घर में आग लगने जैसा है। वहीं चिदंबरम की मंशा पर संदेह जताते हुए राशिद अल्वी ने उनके बयान के समय पर भी सवाल उठाया।
बता दें कि हाल ही में एक इंटरव्यू में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने खुलासा किया कि मुंबई हमले के बाद वे पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई के पक्ष में थे, लेकिन अंत में उन्हें इससे मना कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के रूख को वैश्विक कूटनीतिक दवाब ने प्रभावित किया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम के बयान ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार कितनी कमजोर थी। बीजेपी नेता ने चिदंबरम के बयान पर राहुल गांधी से प्रतिक्रिया देने की भी बात कही है। उन्होंने कहा- हमें पीएम मोदी पर गर्व है। इसलिए भारत सुरक्षित है और आर्थिक विकास भी कर रहा है।
