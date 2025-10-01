‘BJP को फायदा पहुंचा रहे चिदंबरम’, 26/11 हमले के बयान को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पर भड़के कांग्रेस नेता

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम के बयान ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार कितनी कमजोर थी। बीजेपी नेता ने चिदंबरम के बयान पर राहुल गांधी से प्रतिक्रिया देने की भी बात कही है। उन्होंने कहा- हमें पीएम मोदी पर गर्व है। इसलिए भारत सुरक्षित है और आर्थिक विकास भी कर रहा है।