राज्य के दर्जे के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे उमर अब्दुल्ला? जानें क्या कहा

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Photo-IANS)
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि वह केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बीजेपी से हाथ मिलाने के बजाय इस्तीफा देने पंसद करेंगे। सीएम अब्दुल्ला ने यह बात अनंतनाग जिले में एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वह राज्य का दर्जा पाने के लिए कोई राजनीतिक समझौता करने को तैयार नहीं हैं।
कार्यक्रम में सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि अगर आप लोग तैयार हैं तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं यह सौदा करने को तैयार नहीं हूं। अगर बीजेपी को सरकार में शामिल करना जरूरी है, तो मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए। यहां किसी भी विधायक को मुख्यमंत्री बना दीजिए और भाजपा के साथ सरकार बना लीजिए।
इस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने यह भी दावा किया कि अगर बीजेपी को सरकार में शामिल किया होता तो राज्य का दर्जा जल्दी बहाल हो जाता। उन्होंने कहा- क्या हमें भाजपा को सरकार में शामिल करना चाहिए था? ऐसी संभावना थी कि भाजपा को सरकार में शामिल करने से हमें कोई तोहफ़ा मिल सकता था। वे हमें पहले ही राज्य का दर्जा दे देते।
सीएम अब्दुल्ला ने कहा- मैं राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ूंगा। लेकिन मैं कश्मीर को फिर से आग में नहीं फंसने दूंगा। यहां के परिवार पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि दुःख का वह दौर फिर से आए।
उमर अब्दुल्ला ने कहा- पिछले विधानसभा चुनावों के बाद उनके पास भी बीजेपी के साथ सरकार बनाने का विकल्प था। उन्होंने कहा- महबूबा मुफ़्ती की तरह मैं भी यही रास्ता चुन सकता था। शायद राज्य का दर्जा जल्दी मिल जाता, लेकिन मैंने भाजपा को सत्ता से दूर रखने का फैसला किया। हमें और इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन मैं उन्हें हमारे ज़रिए सरकार में आने की इजाज़त कभी नहीं दूँगा।
