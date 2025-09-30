राज्य के दर्जे के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे उमर अब्दुल्ला? जानें क्या कहा

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि वह केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बीजेपी से हाथ मिलाने के बजाय इस्तीफा देने पंसद करेंगे। सीएम अब्दुल्ला ने यह बात अनंतनाग जिले में एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वह राज्य का दर्जा पाने के लिए कोई राजनीतिक समझौता करने को तैयार नहीं हैं।