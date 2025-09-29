Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली में BJP मोदी ने नए दफ्तर का किया उद्घाटन, भाजपा की ताकत को बताया कार्यकर्ताओं की मेहनत

Delhi BJP New Office: पीएम ने कहा- दिल्ली और बीजेपी का रिश्ता सिर्फ़ एक शहर और एक पार्टी का नहीं है, ये सेवा, संस्कार और सुख-दुख में साथ निभाने का है।

नई दिल्ली

Ashib Khan

Sep 29, 2025

Delhi BJP New Office: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन किया। इस दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा- आज नवरात्रि के इन पावन दिनों में दिल्ली भाजपा को अपना नया कार्यालय मिला है। दिल्ली भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत बधाई।

BJP की स्थापना को हुए 45 साल

पीएम मोदी ने कहा- बीजेपी की स्थापना को 45 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जिस बीज से भाजपा इतने विशाल वटवृक्ष के रूप में विकसित हुई है, उसका बीजारोपण अक्टूबर 1951 में हुआ था, जब डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना हुई थी। आज दिल्ली भाजपा के पास जो ताकत है, वह पिछले दशकों में हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के त्याग और कड़ी मेहनत का परिणाम है।

आपातकाल और सिख दंगों का किया जिक्र

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने आपातकाल और सिख दंगों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनसंघ की स्थापना के बाद से हमने हर तरह से दिल्ली के लोगों की सेवा की है। आपातकाल के दौरान जनसंघ के नेताओं ने दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर सरकारी दमन के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। यहां तक कि 1984 के सिख दंगों के दौरान दिल्ली भाजपा ने हमारे सिख भाइयों की रक्षा की थी। 

‘दिल्ली के हितों के लिए प्रतिबद्ध रही पार्टी’

बीजेपी ऑफिस के उद्घाटन अवसर पर पीएम ने कहा- दिल्ली और बीजेपी का रिश्ता सिर्फ़ एक शहर और एक पार्टी का नहीं है, ये सेवा, संस्कार और सुख-दुख में साथ निभाने का है। पहले जनसंघ और फिर भाजपा के रूप में हमारी पार्टी हमेशा दिल्ली के हितों के लिए प्रतिबद्ध रही है। 

दिल्ली में आज BJP की सरकार-PM Modi

पीएम ने कहा- कई वर्षों के अंतराल के बाद आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। दिल्ली के लोगों ने अपने बेहतर भविष्य के सपने और उम्मीदें भाजपा में लगाई हैं। इसलिए नए प्रदेश कार्यालय में बैठे हर व्यक्ति की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार दिल्ली के पुनर्निर्माण में जुटी है। 

Updated on:

29 Sept 2025 07:09 pm

Published on:

29 Sept 2025 06:56 pm

