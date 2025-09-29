दिल्ली में BJP मोदी ने नए दफ्तर का किया उद्घाटन, भाजपा की ताकत को बताया कार्यकर्ताओं की मेहनत

दिल्ली में PM Modi ने BJP के नए ऑफिस का उद्घाटन किया (Photo-X BJP)
Delhi BJP New Office: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन किया। इस दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा- आज नवरात्रि के इन पावन दिनों में दिल्ली भाजपा को अपना नया कार्यालय मिला है। दिल्ली भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत बधाई।
पीएम मोदी ने कहा- बीजेपी की स्थापना को 45 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जिस बीज से भाजपा इतने विशाल वटवृक्ष के रूप में विकसित हुई है, उसका बीजारोपण अक्टूबर 1951 में हुआ था, जब डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना हुई थी। आज दिल्ली भाजपा के पास जो ताकत है, वह पिछले दशकों में हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के त्याग और कड़ी मेहनत का परिणाम है।
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने आपातकाल और सिख दंगों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनसंघ की स्थापना के बाद से हमने हर तरह से दिल्ली के लोगों की सेवा की है। आपातकाल के दौरान जनसंघ के नेताओं ने दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर सरकारी दमन के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। यहां तक कि 1984 के सिख दंगों के दौरान दिल्ली भाजपा ने हमारे सिख भाइयों की रक्षा की थी।
बीजेपी ऑफिस के उद्घाटन अवसर पर पीएम ने कहा- दिल्ली और बीजेपी का रिश्ता सिर्फ़ एक शहर और एक पार्टी का नहीं है, ये सेवा, संस्कार और सुख-दुख में साथ निभाने का है। पहले जनसंघ और फिर भाजपा के रूप में हमारी पार्टी हमेशा दिल्ली के हितों के लिए प्रतिबद्ध रही है।
पीएम ने कहा- कई वर्षों के अंतराल के बाद आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। दिल्ली के लोगों ने अपने बेहतर भविष्य के सपने और उम्मीदें भाजपा में लगाई हैं। इसलिए नए प्रदेश कार्यालय में बैठे हर व्यक्ति की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार दिल्ली के पुनर्निर्माण में जुटी है।
