दिल्ली में BJP मोदी ने नए दफ्तर का किया उद्घाटन, भाजपा की ताकत को बताया कार्यकर्ताओं की मेहनत

Delhi BJP New Office: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन किया। इस दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा- आज नवरात्रि के इन पावन दिनों में दिल्ली भाजपा को अपना नया कार्यालय मिला है। दिल्ली भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत बधाई।