‘गजवा-ए-हिंद होकर रहेगा, भारत पर हुकूमत, दिल्ली को…’, पाकिस्तान बैठे आतंकी अब्दुल रऊफ की गीदड़ भभकी

पाकिस्तान में बैठा लश्कर ए तैयबा का कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। रऊफ ने कहा कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। मक्की साहब कहा कहते थे कि हम एक दिन दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। यह होकर रहेगा। गजवा ए हिंद होकर रहेगा। हम ये निजाम बदल देंगे। हम भारत में शरिया की हुकूमत लेकर आएंगे। हम जीती हुई कौम हैं।