‘गजवा-ए-हिंद होकर रहेगा, भारत पर हुकूमत, दिल्ली को…’, पाकिस्तान बैठे आतंकी अब्दुल रऊफ की गीदड़ भभकी

Let आतंकी अब्दुल रउफ (फोटो-X)
पाकिस्तान में बैठा लश्कर ए तैयबा का कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। रऊफ ने कहा कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। मक्की साहब कहा कहते थे कि हम एक दिन दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। यह होकर रहेगा। गजवा ए हिंद होकर रहेगा। हम ये निजाम बदल देंगे। हम भारत में शरिया की हुकूमत लेकर आएंगे। हम जीती हुई कौम हैं।
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रऊफ ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसने का अंजाम भुगत चुकी है। वह अब हिम्मत नहीं करेगी। पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बताते हुए आतंकी ने कहा कि पाकिस्तान इस्लामी देशों में इकलौती परमाणु शक्ति है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अगले 50 साल तक पाकिस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा।
आतंकी रऊफ ने अपने वीडियो में कश्मीर का राग फिर अलापा है। उसने कहा कि कश्मीर की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। रऊफ ने चेतावनी दी कि जो लोग इसके उलट सोचते हैं, वे गलत हैं। हमारा मकसद दिल्ली पर हुकूमत करना है। उनके राफेल लड़ाकू विमान, एस-400 मिसाइल सिस्टम और ड्रोन कुछ नहीं कर सकते।
बता दें कि आतंकी रऊफ ने अपने वीडियो में जिस मक्की का बार-बार नाम लिया। वह मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का साला है। पिछले साल दिसंबर में दिला का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई थी। रऊफ लश्कर सरगना हाफिज सईद का करीबी सहयोगी है। अब्दुल रउफ 1999 से लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन का प्रमुख है।
खास बात यह भी है कि जब भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की थी। उस दौरान मारे गए आतंकियों के जनाजे में रऊफ पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के साथ नमाज पढ़ता हुआ पाया गया था।अब्दुल रऊफ पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है।
