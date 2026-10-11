दादी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके अभिजीत दीपके, भावुक हुए माता-पिता, बोले- अंतिम दर्शन का मौका तो देना चाहिए था

अभिजीत के पिता भगवान दीपके ने कहा कि अगर पुलिस उन्हें समय पर रिहा कर देती या अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद दिल्ली लौटने की शर्त पर जाने देती, तो वह अपनी दादी से आखिरी बार मिल सकते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें इंस्टाग्राम से पता चला कि अभिजीत नागपुर पहुंच गए हैं। भगवान दीपके ने पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि अगर पुलिस ने उन्हें दादी के निधन की जानकारी दे ही दी थी, तो कम से कम अंतिम दर्शन के लिए कुछ समय देना चाहिए था।