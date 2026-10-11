11 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

अभिजीत दीपके और दिल्ली पुलिस के बीच क्या हुई बात? दादी की मौत की खबर सुनकर भावुक हो गए थे CJP नेता, देखें वीडियो

CJP protest Delhi: दिल्ली पुलिस ने वह वीडियों जारी किया है जिसमें वह अभिजीत दीपके को सूचना दे रही है कि उनकी दादी का निधन हो गया है। साथ ही वीडियों में दिल्ली पुलिस उन्हें मदद की पेशकश भी कर रही है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Oct 11, 2026

abhijit dipke news

अभिजीत दीपके(फोटो-IANS)

Abhijeet Dipke Detention: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके की दादी की मौत की खबर के बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) का क्या रूख रहा। दिल्ली पुलिस ने दीपके की मदद के लिए क्या कदम उठाए और दीपके का क्या जवाब रहा इस बात को लेकर पुलिस ने बातचीत का वीडियों जारी किया है। इस वीडियों के मुताबिक, पुलिस अधिकारी दीपके से कहते सुनाई देते हैं कि अगर वह अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था की जा सकती है।

पुलिस : सर, आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। थोड़ी सेंसिटीव है। जैसा की अभी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, आपकी दादी की मौत हो गई है। अगर आप अपनी दादी के अंतिम संस्कार में जाना चाहते हैं तो हम आपके जाने के लिए व्यवस्था कर देते हैं। आप जो भी व्यवस्था बस, फ्लाइट वगैरह से जाना चाहते है हम आपको अरेंज करवा देंगे।

अभिजीत दिपके : मैं यहीं रुकूंगा।

दिल्ली पुलिस: आप यहीं रुकेंगे? आप जाना नहीं चाहते?

अभिजीत दिपके: हां, मैं यही रुकूंगा।

दिल्ली पुलिस: ठीक है सर, दूसरी बात ये है कि अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर से बात करना चाहते है, तो हम वो भी अरेंज करवा देंगे। जिससे भी आप बात करना चाहते हैं, हम आपको अपने ऑफिशियल नंबर से बात करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो नंबर नोट करवा दीजिए।

अभिजीत दीपके: मेरे पास अभी नंबर नहीं है।

दिल्ली पुलिस: आपके फादर के नंबर होंगे वों दे दीजिए।

अभिजीत दिपके: फादर से बात नहीं कर पाउंगा ।

दिल्ली पुलिस: ठीक है, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं।

अभिजीत दिपके: आप बोल दो की आज ही अंतिम संस्कार कर दें।

दिल्ली पुलिस: जो इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है सर कि अंतिम संस्कार कल के लिए शेड्यूल किया गया है। आपका अगर माइंज चेंज होता है तो आप हमें बात दीजिएगा।

अभिजीत दिपके: नहीं, ठीक है, मैं नहीं निकलूंगा यहां से।

‘वोट चोरी बंद हो, SIR पर रोक लगे और ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें’ राहुल गांधी ने सरकार पर फिर साधा निशाना

ये भी पढ़ें
Supreme Court

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CJP

Updated on:

11 Oct 2026 08:46 pm

Published on:

11 Oct 2026 08:46 pm

Hindi News / National News / अभिजीत दीपके और दिल्ली पुलिस के बीच क्या हुई बात? दादी की मौत की खबर सुनकर भावुक हो गए थे CJP नेता, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CJP

दादी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके अभिजीत दीपके, भावुक हुए माता-पिता, बोले- अंतिम दर्शन का मौका तो देना चाहिए था

Abhijeet Dipke
राष्ट्रीय

प्रह्लाद जोशी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले- SIR के बहाने देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही पार्टी

prahlad joshi
राष्ट्रीय

Crime News: पंजाब में गुरुद्वारे से लौट रहे ASI की गोली मारकर हत्या, एक महीने पहले भतीजे का भी हुआ था मर्डर

Crime News
राष्ट्रीय

राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की प्रदर्शनकारियों को चुनौती, दो-तिहाई बहुमत से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाएं

rajya sabha mp kartikeya sharma
राष्ट्रीय

Gujarat News: सड़क हादसे में बेटे की मौत का सदमा सह नहीं सकी मां, हार्ट अटैक से हुई मौत, परिवार में मातम

women heart attack
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.