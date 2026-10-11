अभिजीत दीपके और दिल्ली पुलिस के बीच क्या हुई बात? दादी की मौत की खबर सुनकर भावुक हो गए थे CJP नेता, देखें वीडियो

Abhijeet Dipke Detention: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके की दादी की मौत की खबर के बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) का क्या रूख रहा। दिल्ली पुलिस ने दीपके की मदद के लिए क्या कदम उठाए और दीपके का क्या जवाब रहा इस बात को लेकर पुलिस ने बातचीत का वीडियों जारी किया है। इस वीडियों के मुताबिक, पुलिस अधिकारी दीपके से कहते सुनाई देते हैं कि अगर वह अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था की जा सकती है।