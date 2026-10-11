प्रह्लाद जोशी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले- SIR के बहाने देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही पार्टी

जोशी ने दावा किया कि वर्तमान प्रक्रिया के दौरान लगभग तीन करोड़ मृत मतदाताओं के नाम और करीब तीन करोड़ दोहरे, फर्जी मतदाताओं के नाम सामने आए हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या इन सभी नामों को मतदाता सूची में शामिल रखा जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि एसआइआर के तहत करीब 13 करोड़ ऐसे मतदाताओं के नाम फिर से जोड़े जाएं, जिनका पता नहीं चल पा रहा है। जोशी के अनुसार, इनमें मृत व्यक्ति, दूसरे स्थानों पर जा चुके लोग, फर्जी मतदाता और अवैध प्रवासी जैसे अपात्र लोग भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे सभी नामों को सूची में शामिल करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि इनमें कोई वास्तविक और पात्र मतदाता है, तो उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने विवरण में सुधार कराने का खुला अवसर चुनाव आयोग ने दिया है।