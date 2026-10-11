राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की प्रदर्शनकारियों को चुनौती, दो-तिहाई बहुमत से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाएं

उन्होंने गांव में बनी चौपाल को ई-पुस्तकालय में बदलने का सुझाव भी दिया। शर्मा ने कहा कि अगर गांव के लोग चौपाल को ई-पुस्तकालय बनाना चाहते हैं, तो वे इसमें मदद करेंगे। इससे गांव के बच्चों को नई तकनीक के जरिए पढ़ाई करने और अपना भविष्य बनाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। इन कंपनियों को खड़ा करने वाले कई युवा सामान्य परिवारों से आते हैं। यह दिखाता है कि सही अवसर मिलने पर युवा अपनी प्रतिभा के दम पर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।