‘ढाई साल से जल रहा मणिपुर’: पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर टीएमसी का तंज, कहा- अगली बार जनता को…

TMC Attacks PM Modi: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। मणिपुर, नेपाल की घटना और एनडीए की कथित वोट खरीद पर उनकी टिप्पणियों ने सियासी हलचल मचा दी है। अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि मणिपुर ढाई साल से अशांति झेल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अब जाकर वहां पहुंच रहे हैं, जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करें। जनता अगले मौके पर तय करेगी कि मणिपुर के हित में क्या सही है।