‘ढाई साल से जल रहा मणिपुर’: पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर टीएमसी का तंज, कहा- अगली बार जनता को…

TMC Attacks PM Modi: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। मणिपुर, नेपाल की घटना और एनडीए की कथित वोट खरीद पर उनकी टिप्पणियों ने सियासी हलचल मचा दी है। अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि मणिपुर ढाई साल से अशांति झेल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अब जाकर वहां पहुंच रहे हैं, जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करें। जनता अगले मौके पर तय करेगी कि मणिपुर के हित में क्या सही है।
नेपाल में हाल की दुखद घटना में कई छात्रों की जान गई, पर बनर्जी ने कहा कि टीएमसी पड़ोसी देशों में शांति की पक्षधर है। उन्होंने कहा, नेपाल के हालात केंद्र सरकार के दायरे में हैं। राष्ट्रीय हित और पड़ोसी देशों के मसले पर टीएमसी केंद्र के हर फैसले का समर्थन करेगी। हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी स्पष्ट किया है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे।
लोकसभा में एनडीए उम्मीदवार को 15 सांसदों के वोट देने के मुद्दे पर बनर्जी ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि खारिज हुए वोटों में कितने विपक्ष के थे। उन्होंने एनडीए पर चुने हुए प्रतिनिधियों को खरीदने का आरोप लगाते हुए कहा, ईडी और सीबीआई के डर से विपक्षी नेता खरीदे जा सकते हैं, लेकिन जनता नहीं बिकती। बिकते वही हैं, जो बिकना चाहते हैं। जनता इसका जवाब देगी।
वोटर लिस्ट में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर बनर्जी ने केंद्र को चुनौती दी कि पहले इस्तीफा दें और फिर नए सिरे से चुनाव करवाएं। उन्होंने कहा, एसआईआर की बात करने वाले पहले इस्तीफा दें, तब सच सामने आएगा। अभिषेक बनर्जी ने जनता को असली ताकत बताते हुए केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाए। उनकी टिप्पणियां 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले टीएमसी की रणनीति को और आक्रामक बनाने का संकेत देती हैं।