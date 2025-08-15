Patrika LogoSwitch to English

हुमायूं के मकबरे का एक हिस्सा ढहा: 6 की मौत, कई लोग मलबे में दबे

Accident in Humayun tomb: दिल्ली में निजामुद्दीन स्थित हुमायूं मकबरे में एक बड़ा हादसा हो गया। परिसर में बने एक कमरे की दीवार का हिस्सा अचानक ढह जाने से छह लोगों की मौत हो गई।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 15, 2025

हुमायूं के मकबरे की दीवार ढही (Photo-IANS)

Accident in Humayun tomb: देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को निजामुद्दीन स्थित हुमायूं मकबरे में एक बड़ा हादसा हुआ, जब परिसर में बने एक कमरे की दीवार का हिस्सा अचानक ढह गया। इस दुखद घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से 7 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसा दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ, जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

बचाव कार्य में जुटी टीमें

दिल्ली फायर सर्विस को दोपहर 3:51 बजे घटना की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत चार फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), दिल्ली पुलिस, और स्थानीय प्रशासन की टीमें बचाव कार्य में जुट गईं। एक प्रत्यक्षदर्शी, विशाल कुमार, ने बताया कि दीवार गिरने की तेज आवाज सुनकर लोग दौड़े और प्रशासन को सूचित किया गया। अब तक 11 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, जिनमें से कुछ को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हादसे की संभावित वजह

हादसे की वजह का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है, लेकिन स्थानीय लोगों और पुलिस सूत्रों का कहना है कि भारी बारिश और पुरानी संरचना की कमजोरी इसके कारण हो सकते हैं। हुमायूं मकबरा, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, में हाल ही में कुछ मरम्मत कार्य चल रहे थे। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि क्या निर्माण कार्य या संरचनात्मक कमजोरी ने हादसे को बढ़ावा दिया।

प्रशासन का बयान और जांच के आदेश

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे पर दुख जताया और जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा, घटना की गहन जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

Published on:

15 Aug 2025 07:47 pm

Hindi News / National News / हुमायूं के मकबरे का एक हिस्सा ढहा: 6 की मौत, कई लोग मलबे में दबे

