हुमायूं के मकबरे का एक हिस्सा ढहा: 6 की मौत, कई लोग मलबे में दबे

दिल्ली फायर सर्विस को दोपहर 3:51 बजे घटना की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत चार फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), दिल्ली पुलिस, और स्थानीय प्रशासन की टीमें बचाव कार्य में जुट गईं। एक प्रत्यक्षदर्शी, विशाल कुमार, ने बताया कि दीवार गिरने की तेज आवाज सुनकर लोग दौड़े और प्रशासन को सूचित किया गया। अब तक 11 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, जिनमें से कुछ को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।