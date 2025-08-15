केंद्र का GST मास्टरप्लान! 12% और 28% स्लैब हटाने का प्रस्ताव, क्या सस्ता होगा सामान?

GST News: केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) की संरचना में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिसमें केवल दो स्लैब 5% और 18% रखने की बात कही गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, 28% स्लैब की 90% वस्तुएं 18% स्लैब में और 12% स्लैब की 99% वस्तुएं 5% स्लैब में स्थानांतरित होंगी। इससे रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे उपभोग को बढ़ावा मिलेगा।
विलासिता और सिन गुड्स जैसे तंबाकू, गुटखा और सिगरेट पर 40% की विशेष दर लागू होगी। इस श्रेणी में केवल 5-7 वस्तुएं शामिल होंगी, लेकिन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन जैसी आकांक्षी वस्तुओं को इससे बाहर रखा गया है। पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे। सूत्रों का कहना है कि कराधान की कुल दर 88% पर बनी रहेगी, और उपभोग में वृद्धि से राजस्व की भरपाई होगी।
स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2025) के संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों को डबल दिवाली का तोहफा बताया। उन्होंने कहा कि ये सुधार आम लोगों और एमएसएमई के लिए कर का बोझ कम करेंगे। इसके अलावा, उन्होंने अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए टास्क फोर्स, ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन, और 2035 तक स्वदेशी सुदर्शन चक्र रक्षा प्रणाली की घोषणा की।