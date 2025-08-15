केंद्र का GST मास्टरप्लान! 12% और 28% स्लैब हटाने का प्रस्ताव, क्या सस्ता होगा सामान?

विलासिता और सिन गुड्स जैसे तंबाकू, गुटखा और सिगरेट पर 40% की विशेष दर लागू होगी। इस श्रेणी में केवल 5-7 वस्तुएं शामिल होंगी, लेकिन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन जैसी आकांक्षी वस्तुओं को इससे बाहर रखा गया है। पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे। सूत्रों का कहना है कि कराधान की कुल दर 88% पर बनी रहेगी, और उपभोग में वृद्धि से राजस्व की भरपाई होगी।