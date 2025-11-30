Patrika LogoSwitch to English

Accident News: तमिलनाडु में दो बसों की भीषण टक्कर में 11 लोगों की मौके पर हुई मौत, 20 घायल

तमिलनाडु में रविवार को दो बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए।

भारत

image

Ashib Khan

Nov 30, 2025

Tamil Nadu Accindent

तमिलनाडु में दो बसों में हुई टक्कर

Tamil Nadu Accident News: तमिलनाडु में कराईकुडी के समीप रविवार को दो सरकारी बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए। हादसे की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना कराईकुडी से लगभग 15 किलोमीटर दूर हुई और 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 8 महिलाएं, दो पुरुष और एक बच्चा शामिल हैं।

घायलों को सरकारी अस्पताल में कराया भर्ती

वहीं हादसे में घायल 20 से अधिक लोगों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने कहा कि दोनों बसों में आमने-सामने टक्कर हुई है। हालांकि अभी तक कारण स्पष्ट नहीं है, हम इसकी जांच कर रहे हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बसों के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। 

लोगों की मदद से बाहर निकाले यात्री

पुलिस ने बताया कि एक बस कराईकुड़ी जा रही थी, जबकि दूसरी बस मदुरै की तरफ से आ रही थी। इस दौरान दोनों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर लगने के बाद यात्री बस के अंदर फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। इसके बाद घायलों को समीप के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है।

6 लोगों की हुई थी मौत

बता दें कि तमिलनाडु में एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी बड़ी बस टक्कर है। इस सप्ताह की शुरुआत में तेनकासी जिले में दो बसों की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए।

दोनों बसों में कम से कम 55 यात्री सवार थे। कई घायलों को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें उनके हाथ, पैर और सिर में फ्रैक्चर शामिल हैं।

गौरतलब है कि तेनकाशी में दुर्घटना तब हुई जब मदुरै से सेनकोट्टई जा रही एक निजी बस और तेनकाशी से कोविलपट्टी जा रही एक अन्य बस आपस में टकरा गईं। इस टक्कर में दोनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थीं। 

