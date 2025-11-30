Accident News: तमिलनाडु में दो बसों की भीषण टक्कर में 11 लोगों की मौके पर हुई मौत, 20 घायल

पुलिस ने बताया कि एक बस कराईकुड़ी जा रही थी, जबकि दूसरी बस मदुरै की तरफ से आ रही थी। इस दौरान दोनों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर लगने के बाद यात्री बस के अंदर फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। इसके बाद घायलों को समीप के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है।