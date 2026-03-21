Dhurandhar 2 के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर कार्रवाई, फिल्म पर भी लगे बैन, कांग्रेस के इस नेता ने आखिर क्यों की ये मांग?



फिल्म के कंटेंट को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि इसमें पाकिस्तान के खिलाफ एक खास तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन चीन जैसे दूसरे देशों को लेकर वैसी ही सख्ती क्यों नहीं दिखाई जाती। उनके अनुसार, यह चयन खुद एक खास मानसिकता को दर्शाता है। इतना ही नहीं, राशिद अल्वी ने फिल्म में नोटबंदी के संदर्भ को लेकर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि फिल्म में नोटबंदी को सही ठहराने का प्रयास किया गया है, जबकि उस फैसले के दौरान कई लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी थी। कांग्रेस नेता ने साफ तौर पर मांग की कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी फिल्में बनाने वाले निर्माताओं और निर्देशकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के विवादास्पद कंटेंट पर रोक लग सके।