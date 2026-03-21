नाव पर इफ्तार मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी पर आया Asaduddin Owaisi का बयान, कहा- “गंगा में गिरने वाला सीवेज…”



भाजपा युवा मोर्चा के एक स्थानीय पदाधिकारी की शिकायत के आधार पर कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया। शिकायत में कहा गया कि गंगा जैसी पवित्र नदी में मांसाहारी भोजन करना और उसके अवशेष पानी में डालना हिंदू आस्था के खिलाफ है। इसी आधार पर पुलिस ने 14 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों पर कई धाराएं लगाई गई हैं। इनमें धार्मिक भावनाएं आहत करने, पूजा स्थल को अपवित्र करने, आपसी सौहार्द बिगाड़ने और सार्वजनिक उपद्रव से जुड़ी धाराएं शामिल हैं। साथ ही जल प्रदूषण से जुड़े कानूनों के तहत भी कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के मुताबिक जांच अभी जारी है और आगे भी कार्रवाई हो सकती है।