21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

नाव पर इफ्तार मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी पर आया Asaduddin Owaisi का बयान, कहा- “गंगा में गिरने वाला सीवेज…”

वाराणसी में गंगा नदी पर नाव में इफ्तार करने वाले 14 मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी से विवाद बढ़ा। ओवैसी ने कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताया, जबकि पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत होने और प्रदूषण के आरोपों में केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Mar 21, 2026

Asaduddin Owaisi

Asaduddin Owaisi

Asaduddin Owaisi On Varanasi Ganga Iftaar Issue: गंगा नदी में नाव पर बैठकर इफ्तार करने वाले 14 मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी ने अब बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पूरा मामला एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ। इस वीडियो में कुछ युवक गंगा के बीच नाव पर बैठे नजर आते हैं। वे रोजा खोल रहे थे और साथ में खाना खा रहे थे, जिसमें चिकन बिरयानी भी शामिल बताई जा रही है। वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर फैला, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई।

क्या है पूरा मामला?


भाजपा युवा मोर्चा के एक स्थानीय पदाधिकारी की शिकायत के आधार पर कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया। शिकायत में कहा गया कि गंगा जैसी पवित्र नदी में मांसाहारी भोजन करना और उसके अवशेष पानी में डालना हिंदू आस्था के खिलाफ है। इसी आधार पर पुलिस ने 14 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों पर कई धाराएं लगाई गई हैं। इनमें धार्मिक भावनाएं आहत करने, पूजा स्थल को अपवित्र करने, आपसी सौहार्द बिगाड़ने और सार्वजनिक उपद्रव से जुड़ी धाराएं शामिल हैं। साथ ही जल प्रदूषण से जुड़े कानूनों के तहत भी कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के मुताबिक जांच अभी जारी है और आगे भी कार्रवाई हो सकती है।

Asaduddin Owaisi ने क्या कहा?


इस पूरे घटनाक्रम पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। एआईएमआईएम(AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नाव पर बैठकर खाना खाने से आखिर किसकी भावनाएं आहत हो रही हैं। उन्होंने यह भी तंज कसा कि गंगा में रोजाना गिरने वाला गंदा पानी(सीवेज का पानी) क्या किसी को परेशान नहीं करता।ओवैसी ने यह भी कहा कि गिरफ्तार युवकों का “कसूर सिर्फ इतना है कि वे मुसलमान हैं।” उन्होंने रमजान के दौरान शराब की दुकानों के खुले रहने का मुद्दा भी उठाया और पूछा कि क्या उससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत नहीं होतीं।

अब यह मामला सिर्फ एक वीडियो या स्थानीय घटना तक सीमित नहीं रह गया है। यह कानून, आस्था और समानता जैसे बड़े सवालों से जुड़ गया है। एक तरफ धार्मिक संवेदनाओं की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ कार्रवाई के तरीके और उसके पीछे के इरादों पर भी बहस छिड़ गई है।

ये भी पढ़ें

Assembly Elections 2026: असम और केरल में चुनावी बिसात बिछी! कांग्रेस की चौथी और AAP की तीसरी लिस्ट जारी
राष्ट्रीय
Congress and AAP

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Mar 2026 12:19 am

Hindi News / National News / नाव पर इफ्तार मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी पर आया Asaduddin Owaisi का बयान, कहा- “गंगा में गिरने वाला सीवेज…”

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Dhurandhar 2 के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर कार्रवाई, फिल्म पर भी लगे बैन, कांग्रेस के इस नेता ने आखिर क्यों की ये मांग?

Dhurandhar 2
राष्ट्रीय

नासिक रेप केस पर बवाल, फर्जी बाबा कांड में घिरीं महिला आयोग अध्यक्ष रुपाली चाकणकर ने दिया इस्तीफा

रुपाली चाकणकर ने दिया इस्तीफा
राष्ट्रीय

असम और केरल में चुनावी बिसात बिछी! कांग्रेस की चौथी और AAP की तीसरी लिस्ट जारी

Congress and AAP
राष्ट्रीय

ईरान युद्ध की आग में झुलसा दिल्ली का बाजार! 5000 करोड़ का नुकसान, व्यापारियों में हाहाकार

Delhi Trade Crisis
राष्ट्रीय

ईरान-इजरायल युद्ध: PM मोदी ने बहरीन के किंग को क्यों लगाया फोन? जानिए वजह

pm modi meerut speech congress up development
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.