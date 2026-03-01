Assembly Elections 2026: असम और केरल में चुनावी बिसात बिछी! कांग्रेस की चौथी और AAP की तीसरी लिस्ट जारी

Assembly Elections 2026: लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनावों की बयार तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए तीसरी उम्मीदवार सूची जारी कर दी है, जिसमें 17 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे AAP के कुल घोषित उम्मीदवारों की संख्या 60 हो गई है-पहली लिस्ट में 22, दूसरी में 21 और अब तीसरी में 17। केरल में 140 सीटों वाली विधानसभा के लिए 9 अप्रैल 2026 को एक चरण में मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी।