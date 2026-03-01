ईरान युद्ध के बीच भारत ने चीन में बदला अपना राजदूत, अमेरिका डिवीजन में काम कर चुके अधिकारी को क्यों अचानक भेजा गया?

यह नियुक्ति इसलिए चर्चा में है क्योंकि दोरैस्वामी ने MEA में अमेरिका डिवीजन (Americas Division) में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में 2012-2014 तक काम किया था। अमेरिका से निकट संबंध रखने वाले इस अनुभवी अधिकारी को अचानक चीन भेजना कई विशेषज्ञों को रणनीतिक लग रहा है। ईरान युद्ध से वैश्विक तेल बाजार अस्थिर है, क्रूड कीमतें बढ़ रही हैं और अमेरिका-चीन तनाव भी जारी है। ऐसे में भारत, जो QUAD और अमेरिका के साथ मजबूत गठबंधन रखता है, लेकिन चीन के साथ सीमा पर LAC तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, इस नियुक्ति से दोहरी रणनीति अपनाता दिख रहा है।