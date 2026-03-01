कभी स्मोकिंग नहीं की, फिर भी लंग कैंसर! AIIMS की स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

दिल्ली का All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) एक बड़ी रिसर्च शुरू कर रहा है, जिसका मकसद यह समझना है कि हवा में मौजूद खतरनाक कण-खासकर PM2.5-फेफड़ों के कैंसर के खतरे को कितना बढ़ाते हैं। PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर - ये हवा में मौजूद वो बारीक कण होते हैं जो सांस लेते समय नाक के जरिए हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं।इस शोध का नाम AIRCARE (Air Pollution and Cancer Research Ecosystem) है और इसका नेतृत्व AIIMS के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ अभिषेक शंकर कर रहे हैं। उनका कहना है कि बढ़ते एयर पॉल्यूशन के दौर में यह समझना बेहद जरूरी है कि प्रदूषण का लंबे समय में लोगों की सेहत पर क्या असर पड़ रहा है।