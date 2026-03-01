ईरान युद्ध की आग में झुलसा दिल्ली का बाजार! 5000 करोड़ का नुकसान, व्यापारियों में हाहाकार

एक्सपोर्ट पर सबसे बड़ा असर पड़ा है। चांदनी चौक, खारी बावली, भगीरथ प्लेस, कश्मीरी गेट और सदर बाजार जैसे प्रमुख बाजार दुबई के रास्ते वेस्ट एशिया और यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं। भारतीय गारमेंट्स (खासकर शेरवानी) ईरान और वेस्ट एशिया में बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन ट्रेड धीमा पड़ गया है। ड्राई फ्रूट्स (पिस्ता, आलूबुखारा, किशमिश, अंजीर, खजूर) ईरान से आते हैं—कीमतें 30-40% बढ़ गई हैं। फार्मा इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल (पैरासिटामॉल 47%, डाइक्लोफेनाक 54%, एमोक्सिसिलिन 45%, सिप्रोफ्लोक्सासिन 60% महंगा) बढ़ने से दवाइयों की कीमतें बढ़ने का खतरा है। मार्च में GCC और WANA क्षेत्र में फार्मा एक्सपोर्ट से 2500-5000 करोड़ का नुकसान संभव है।