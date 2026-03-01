ईरान-इजरायल युद्ध: PM मोदी ने बहरीन के किंग को क्यों लगाया फोन? जानिए वजह

पीएम मोदी X/@ANI
Iran–Israel War: ईरान-इजरायल के बीच 28 फरवरी से शुरू हुई जंग जारी है। इस जंग की वजह से मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में तनाव का माहौल है। ईरान-इजरायल का असर पश्चिम एशियाई देशों पर भी दिख रहा है। ईसी बीच पीएम मोदी ने बहरीन के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने हमद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन की जनता को ईद-उल-फितर(ईद) की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की है। पीएम मोदी ने X पर इसकी जानकारी दी है।
ईरान-इजरायल के बीच जारी युद्ध को दो हफ्ते से अधिक समय हो चुका है, इस युद्ध की वजह से मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ गया है। इस संदर्भ में बहरीन के किंग से फोन पर बात की। पीएम ने X पर लिखा- बहरीन के किंग महामहिम हमद बिन ईसा अल खलीफा से सार्थक चर्चा हुई। पीएम ने आगे लिखा कि बहरीन के किंग और वहां की जनता को ईद-उल-फितर की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया।
बातचीत के समय पश्चिम एशियाई क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और ऊर्जा संकट पर बात हुई। इरान-इजरायल संघर्ष के चलते हुए हमलों की निंदा की गई। इसके साथ ही वैश्विक खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा पर हो रहे प्रतिकूल प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। पीएम मोदी ने बातचीत के समय बहरीन के किंग से जहाजों की स्वतंत्रता, सुरक्षा और मालवाहक जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग तैयार करने के विषय पर बात हुई। बातचीत के समय पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के हितों की सुरक्षा के प्रयासों के लिए बहरीन को धन्यवाद दिया।
PM नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख अल-खालिद से फोन पर बातचीत की थी। पीएम ने कुवैत के प्रिंस और वहां की आवाम को ईद की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान PM मोदी ने अमेरिका-इजरायल की संयुक्त सेनाओं और ईरान के बीच जारी संघर्ष में कुवैत पर हुए हमलों की निंदा की है। इसके साथ ही PM मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर विचार-विमर्श किया और हाल के घटनाक्रमों पर चिंता जताई है।
बातचीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर बताया कि उन्होंने कुवैत के युवराज महामहिम 'शेख सबाह अल-खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह' से फोन पर बातचीत की है। बातचीत के दौरान PM ने पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने हाल के घटनाक्रमों पर चिंता व्यक्त की। इस दौरान कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की कड़ी निंदा की है।
PM मोदी ने कुवैत के प्रिंस से हुई बातचीत में कहा कि भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता होर्मुज जलडमरूमध्य(होर्मुज स्ट्रेट) से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए निरंतर राजनयिक संवाद महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच इस दिशा में सक्रिय संवाद बनाए रखना आवश्यक है। PM ने कुवैत में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और सहयोग के के लिए कुवैत के प्रिंस का आभार जताया।
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