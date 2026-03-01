ईरान-इजरायल युद्ध: PM मोदी ने बहरीन के किंग को क्यों लगाया फोन? जानिए वजह

Iran–Israel War: ईरान-इजरायल के बीच 28 फरवरी से शुरू हुई जंग जारी है। इस जंग की वजह से मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में तनाव का माहौल है। ईरान-इजरायल का असर पश्चिम एशियाई देशों पर भी दिख रहा है। ईसी बीच पीएम मोदी ने बहरीन के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने हमद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन की जनता को ईद-उल-फितर(ईद) की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की है। पीएम मोदी ने X पर इसकी जानकारी दी है।