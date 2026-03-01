नासिक रेप केस पर बवाल, फर्जी बाबा कांड में घिरीं महिला आयोग अध्यक्ष रुपाली चाकणकर ने दिया इस्तीफा



उधर, मामले की जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है। महिला आयोग ने खुद पुलिस को पत्र लिखकर एसआईटी जांच की मांग की है ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। पुलिस को आरोपी के पास से कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी मिले हैं, जिससे यह शक गहरा गया है कि पीड़ितों की संख्या ज्यादा हो सकती है। एक महिला की शिकायत ने इस केस को और गंभीर बना दिया है। उसने बताया कि आरोपी खुद को ज्योतिषी बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। उसने महिला को डराया कि उसके पति की जान को खतरा है, और फिर उसे नशीला पदार्थ पिलाकर कई बार दुष्कर्म किया। यह सिलसिला 2022 से 2025 तक चलता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे फिलहाल 24 मार्च तक पुलिस हिरासत में रखा गया है।