BJP ने CM हिमंत का वीडियो पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया कन्वीनर को हटाया, चौतरफा आलोचना के बाद एक्शन

इससे पहले भी बीजेपी ने एक वीडियो पोस्ट किया था। जिसको लेकर काफी हल्ला मचा था। उस AI जेनरेटेड वीडियो में स्कल-कैप पहने एक आदमी को सड़क किनारे मीट काटते हुए दिखाया गया था, जिस पर ‘बीफ लीगलाइजेशन’ लिखा था, अलग-अलग जगहों पर स्कल-कैप पहने आदमी और बुर्का और हिजाब पहनी औरतें दिख रही थीं, जैसे चाय के बागान, एयरपोर्ट, गुवाहाटी के एक अम्यूजमेंट पार्क और स्टेडियम में, अहोम वंश के स्मारक रंग घर में, और बॉर्डर की बाड़ पार करते हुए ‘गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स’ लिखा था। अगले महीने सुप्रीम कोर्ट ने उस वीडियो को हटाने के लिए X और असम BJP के ऑफिशियल हैंडल को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।