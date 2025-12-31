31 दिसंबर 2025,

बुधवार

राष्ट्रीय

OPS और दिनाकरन को साथ लाने में जुटे एक्टर विजय, कैसे BJP के तोड़ रहे ख्वाब?

तमिलनाडु में बीजेपी ग्रैंड अलायंस बनाने में जुटी है, लेकिन उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर, एक्टर से पॉलिटिशन बने विजय अपने साथ OPS और दिनाकरन को साथ लाने में जुटे हुए हैं। पढ़ें पूरी खबर...

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 31, 2025

एक्टर विजय ने की रैली

एक्टर विजय ने की रैली (Photo-X)

Tamilnadu Politics: भारत में सिनेमा मनोरंजन भर नहीं है। कम से कम दक्षिण भारत में तो बिल्कुल भी नहीं है। यहां फैन्स अपने एक्टर्स के लिए जान छिड़कते हैं। पुराने शासकों की तरह उपनाम दिए जाते हैं, शाहंशाह, बादशाह, थलाइवा और थलपति। वही, फैंस रील स्टारों के मंदिर तक बना देते हैं। आगे चल कर रील लाइफ के ये हीरो रियल लाइफ में नेताजी बन जाते हैं। इनके लिए तब फैंस सिर्फ तालिया नहीं बजाते, बल्कि अपना बेशकीमती वोट देकर उन्हें राज्य के सिंहासन पर बैठा देते हैं।

दक्षिण भारत में अभिनेताओं का नेता बनने का इतिहास है पुराना

एमजी राम चंद्रन(MGR) ने तमिल सिनेमा में गरीबों के मसीहा के रूप में खुद को पेश किया था। सिनेमाई सफर खत्म होने के बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री ली और कल तक जो जनता उनके लिए सिनेमा हॉल में ताली बजा रही थी। वह उनकी राजनीतिक रैलियों में उमड़े लगी। उन्हें अपना वोट देकर तमिलनाडु का सीएम बनाया। तमिल भाषा में कमाल की फिल्में करने वाली जे. जयललिता जिन्हें तमिलनाडु में अम्मा कहा जाता था। जब वह राजनीति में आई तो देश की बड़ी राजनीतिक हस्ती बन गई। वह 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही।

एन.टी. रामाराव जो तेलुगु सिनेमा में देवता का किरदार निभाते थे। वह आंध्र प्रदेश के तीन बार के सीएम रहे। जननायक जनसेना पार्टी के नेता और तेलुगु पावरस्टार पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। वहीं, अब तमिलनाडु में एक और स्टार थलपति विजय अपनी नई पार्टी TVK बनाकर पूरे जोर शोर से जुटे हुए हैं।

विजय अब एक मझे हुए नेता की तरह तमिलनाडु की राजनीति में खुद को फिट करने की कोशिश में जुटे हैं। वह राज्य की प्रमुख पार्टियों AIADMK, MDMK और यहां तक की सत्ताधारी पार्टी DMK के नाराज नेताओं को अपनी पार्टी TVK में शामिल करने में जुट गए हैं। विजय को इस बात का बखूबी एहसास हो रहा है कि रैलियों में जो फैंस एक झलक देखने के लिए चले आ रहे हैं। उनके वोट को लामबंद करने के लिए के उन्हें अनुभवी नेताओं की दरकार है।

OPS और दिनाकरन के साथ बातचीत अंतिम स्टेज पर

TVK के सीनियर नेता ने कहा कि पन्नीरसेल्वम और दिनाकरन के साथ बातचीत एडवांस स्टेज पर है। पार्टी दोनों को साथ लेकर आने में इच्छुक है। वह न सिर्फ अपना राजनीतिक अनुभव लाएंगे, बल्कि अपने साथ मजबूत सामाजिक आधार को भी वह पार्टी के साथ जोड़ देंगे।

पन्नीरसेल्वम, जिन्हें OPS के नाम से जाना जाता है और दिनाकरन दोनों की राज्य के थेवर समुदाय से आते हैं। दोनों नेताओं का अपने समुदाय पर गहरा प्रभाव है। थेवर समुदाय OBC में एक प्रमुख जाति है। इनके शामिल होने से TVK को थेनी, मदुरै, शिवगंगा, रामनाथपुरम और कावेरी डेल्टा के कुछ हिस्सों में संगठनात्मक रूप से मजबूती भी मिलेगी।

इधर, चेन्नई के सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि पन्नीरसेल्वम ने DMK के साथ डील करने की कोशिश की थी, लेकिन DMK ने उनसे किनारा कर लिया। एक सीनियर DMK पदाधिकारी ने सीट-शेयरिंग के गणित और आंतरिक असंतोष के जोखिम का हवाला देते हुए कहा, "DMK उन्हें जगह नहीं दे सकती। दिनाकरन ने कम से कम 20 सीटों की मांग की है। जिसे DMK पूरा नहीं कर सकती।

BJP के ग्रैंड NDA के ख्वाब को लग सकता है झटका

NDA में AIADMK के गठबंधन में शामिल होने के बाद अन्य छोटी सहयोगी दलों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। बीजेपी की चाहत है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वह एकबार फिर से छोटे घटक दलों को अपने साथ जोड़े। इधर, NDA में AIADMK ने खुद को बड़ा साझेदार बताया है। OPS और दिनाकरन जैसे नेता EPS को राज्य में NDA के नेता के तौर पर स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। ऐसे में एक्टर विजय BJP के ख्वाब को तोड़ रहे हैं।

31 Dec 2025 01:18 pm

OPS और दिनाकरन को साथ लाने में जुटे एक्टर विजय, कैसे BJP के तोड़ रहे ख्वाब?

