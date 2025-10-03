करूर भगदड़ मामले में अब विजय ‘पिक्चर’ से आउट? आगे आया विपक्ष, CM को लेकर दे दिया खलबली मचाने वाला बयान!

उधर, जांच समिति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि करूर में जो हुआ, उसकी व्याख्या आयोग को करनी है। लेकिन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और पुलिस अधिकारी खुद को सही ठहराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यह सही नहीं है। पलानीस्वामी ने कहा कि अगर डीएमके ने बैठक की होती, तो हर जगह यहां तक कि खाली जगहों पर भी सुरक्षा तैनात की जाती।