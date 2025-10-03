Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

करूर भगदड़ मामले में अब विजय ‘पिक्चर’ से आउट? आगे आया विपक्ष, CM को लेकर दे दिया खलबली मचाने वाला बयान!

तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में सियासत तेज हो गई है। अन्नाद्रमुक के महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने सीएम एमके स्टालिन की सरकार पर आरोप लगाया है कि भगदड़ के लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रैली में जुटी भीड़ को सुरक्षा प्रदान करने में विफलता दिखाई

2 min read

चेन्नई

image

Mukul Kumar

Oct 03, 2025

करूर भगदड़ मामला। (Photo-IANS)

तमिलनाडु में करूर भगदड़ मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। अन्नाद्रमुक पार्टी के महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने भगदड़ को लेकर सीएम एमके स्टालिन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

पलानीस्वामी ने गुरुवार को लोगों को संबोधित करते हुए भगदड़ के लिए स्टालिन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह भगदड़ तमिलनाडु सरकार द्वारा रैली में जुटी भीड़ को उचित सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने में विफलता के कारण हुई।

इस त्रासदी को कभी भुलाया नहीं जा सकता

वह धर्मपुरी में 'मक्कलाई कापोम, तमिलागथाई मीटपोम' कार्यक्रम में बोल रहे थे। पलानीस्वामी ने कहा कि करूर में 41 लोगों की जान चली गई। यह एक अभूतपूर्व त्रासदी है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी पार्टी नेता और लोग सुरक्षित रहें और उनकी सुरक्षा की जाए। इसलिए, सरकार को करूर घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

लोग सरकार से मांग रहे जवाब

अन्नाद्रमुक नेता ने कहा कि लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं। अब, राज्य ने एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। हम उसकी रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। जब हमने करूर में एक बैठक की थी, तो हमें भी करूर बस स्टैंड के पास सुरक्षित जगह उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

उधर, जांच समिति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि करूर में जो हुआ, उसकी व्याख्या आयोग को करनी है। लेकिन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और पुलिस अधिकारी खुद को सही ठहराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यह सही नहीं है। पलानीस्वामी ने कहा कि अगर डीएमके ने बैठक की होती, तो हर जगह यहां तक कि खाली जगहों पर भी सुरक्षा तैनात की जाती।

भगदड़ में कई लोग हो गए घायल

तमिलनाडु के करूर में एक दर्दनाक घटना हुई, जहां अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की रैली में भगदड़ मच गई। इस हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए।

पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि रैली के लिए अनुमति से अधिक लोग जमा हुए थे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई। तमिलनाडु सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है।

इसके अलावा, विजय ने भी मृतकों के परिवारों को 20 लाख रुपये और घायलों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

politics

Published on:

03 Oct 2025 11:08 am

Hindi News / National News / करूर भगदड़ मामले में अब विजय ‘पिक्चर’ से आउट? आगे आया विपक्ष, CM को लेकर दे दिया खलबली मचाने वाला बयान!

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अवैध रूप से रह रहीं 9 विदेशी महिलाएं हिरासत में, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू

राष्ट्रीय

बच्चों के सामने काटीं पिता की उंगलियां, दर्जन लोगों ने इस वजह से शख्स को मार -मार कर उतारा मौत के घाट, पढ़ें पूरा मामला

Bihar crime
राष्ट्रीय

दिल्ली में 18 साल के युवक की हत्या के मामले में दो नाबालिग गिरफ्तार

Delhi Police
राष्ट्रीय

दहशरे के दिन इस वजह से एक दूसरे को लाठी-डंडे से पीटते हैं दो गुट, पारंपरिक लड़ाई में 2 लोगों की मौत और 100 घायल

राष्ट्रीय

Zubeen Garg Death: जुबीन गर्ग के मामले में नया ट्विस्ट, पुलिस ने उनके बैंडमेट और गायक को किया अरेस्ट, एक एक्ट्रेस समेत 4 लोग गिरफ्तार​

Zubeen Garg
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.