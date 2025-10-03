करूर भगदड़ मामले में अब विजय ‘पिक्चर’ से आउट? आगे आया विपक्ष, CM को लेकर दे दिया खलबली मचाने वाला बयान!

करूर भगदड़ मामला। (Photo-IANS)
तमिलनाडु में करूर भगदड़ मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। अन्नाद्रमुक पार्टी के महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने भगदड़ को लेकर सीएम एमके स्टालिन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
पलानीस्वामी ने गुरुवार को लोगों को संबोधित करते हुए भगदड़ के लिए स्टालिन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह भगदड़ तमिलनाडु सरकार द्वारा रैली में जुटी भीड़ को उचित सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने में विफलता के कारण हुई।
वह धर्मपुरी में 'मक्कलाई कापोम, तमिलागथाई मीटपोम' कार्यक्रम में बोल रहे थे। पलानीस्वामी ने कहा कि करूर में 41 लोगों की जान चली गई। यह एक अभूतपूर्व त्रासदी है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी पार्टी नेता और लोग सुरक्षित रहें और उनकी सुरक्षा की जाए। इसलिए, सरकार को करूर घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
अन्नाद्रमुक नेता ने कहा कि लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं। अब, राज्य ने एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। हम उसकी रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। जब हमने करूर में एक बैठक की थी, तो हमें भी करूर बस स्टैंड के पास सुरक्षित जगह उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
उधर, जांच समिति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि करूर में जो हुआ, उसकी व्याख्या आयोग को करनी है। लेकिन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और पुलिस अधिकारी खुद को सही ठहराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यह सही नहीं है। पलानीस्वामी ने कहा कि अगर डीएमके ने बैठक की होती, तो हर जगह यहां तक कि खाली जगहों पर भी सुरक्षा तैनात की जाती।
तमिलनाडु के करूर में एक दर्दनाक घटना हुई, जहां अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की रैली में भगदड़ मच गई। इस हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए।
पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि रैली के लिए अनुमति से अधिक लोग जमा हुए थे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई। तमिलनाडु सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है।
इसके अलावा, विजय ने भी मृतकों के परिवारों को 20 लाख रुपये और घायलों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।
