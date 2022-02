पंजाब चुनाव पर ADR की रिपोर्ट, 25% उम्मीदवारों पर हैं क्रिमिनल केस, 521 हैं करोड़पति

चंडीगढ़ में शुक्रवार को एडीआर ट्रस्टी जसकीरत सिंह और पंजाब इलेक्शन वॉच के परविंदर सिंह किटना, हरप्रीत सिंह ने एडीआर की रिपोर्ट जारी की जिसमे विधानसभा चुनावों में खड़े होने वाले उम्मीदवारों में से 25 फीसदी उम्मीदवारों पर क्रिमल केस दर्ज हैं।

पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमे खुलासा हुआ है कि इन विधानसभा चुनावों में खड़े होने वाले उम्मीदवारों में से 25 फीसदी उम्मीदवारों पर क्रिमल केस दर्ज हैं। पंजाब चुनाव में इस बार 1,304 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं जिनमे से जिनमे से 25 फीसद उम्मीदवारों के खिलाफ अपराधिक मामले हैं।चंडीगढ़ में शुक्रवार को एडीआर ट्रस्टी जसकीरत सिंह और पंजाब इलेक्शन वॉच के परविंदर सिंह किटना, हरप्रीत सिंह ने रिपोर्ट जारी की।

The candidates with the highest assets are, Kulwant Singh of the AAP at Rs 238 crore and Sukhbir Singh Badal of SAD at Rs 202 crore