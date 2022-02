Punjab Assembly Elections 2022: तो इस वजह से सिद्धू नहीं बने CM चेहरा, सामने आई इन्साइड स्टोरी

नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम चेहरा न बनाए जाने के पीछे पार्टी को एकजुट कर पाने में उनकी असफलता है। दरअसल, कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाए जाने के बाद भी वो कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी को नियंत्रित करने में असफल रहे।

पंजाव कॉंग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम चेहरा बनने के लिए कई कोशिशें की परंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अब इस मामले में पंजाब कांग्रेस की अंदर की कहानी सामने आई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस हाई कमान ने कई कारणों से नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम चेहरा नहीं बनाया है। पहले तो नवजोत सिंह सिद्धू की भाषा शैली है और पार्टी में एकजुटता लाने में उनकी असफलता भी बड़ा कारण है।

Real reason behind siddhu not become CM face Punjab Congress