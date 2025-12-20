कर्नाटक के बाद एक और कांग्रेस शासित राज्य लाएगा हेट स्पीच कानून, CM का बड़ा ऐलान

कर्नाटक ने 18 दिसंबर को देश का पहला हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) बिल पारित किया। इस विधेयक में नफरत भरे भाषण या अपराध के लिए एक लाख रुपये तक के जुर्माने और सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने विधेयक पेश करते हुए कहा था कि सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले बयानों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हालांकि, भाजपा ने इस बिल का विरोध किया और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया।